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天哪...任何事都像極了愛情！那什麼不像呢？

看見心理 / 文．柯宥璿 Julianne Ko
既然每件事都可以像極了愛情，它居然如此神通廣大地包山包海滲透到我們每個生活情節，那愛情究竟是什麼東西？又，有沒有東西是不像愛情呢？圖片來源：ingimage
既然每件事都可以像極了愛情，它居然如此神通廣大地包山包海滲透到我們每個生活情節，那愛情究竟是什麼東西？又，有沒有東西是不像愛情呢？圖片來源：ingimage

「像極了愛情」這句話，只要你不是社交平台的絕緣者，最近應該都不陌生吧！從大陸歌手的歌詞中被網友欽點造句脫穎而出後，就此從大陸紅到台灣，掀起了一股流行語的熱潮。大家盡是發揮創意，凡事都要在最後加上這句「像極了愛情」，才跟上潮流，比如：「早上出太陽，下午突然傾盆大雨，像極了愛情！」；「明明沒有位置，還要硬擠過來，像極了愛情！(停車場告示)」；「優惠特賣，你沒付錢，就錯過了，像極了愛情！(產品宣傳)」…等等，令人莞爾。妙的是，似乎所有的狀況還真能呼應愛情的各種樣貌，畫龍點睛凸顯傳神，令人拍案叫絕！既然每件事都可以像極了愛情，它居然如此神通廣大地包山包海滲透到我們每個生活情節，那愛情究竟是什麼東西？又，有沒有東西是不像愛情呢？

說穿了，愛情挺單純，也挺複雜，如果我說只能意會無法言傳，您大概會劈頭指責我這心理師空口說白話敷衍了事。好啦！為了取信大家，我就請美國心理學家羅伯特‧史坦伯格(Robert Sternberg)來告訴大家何以愛情挺單純又挺複雜。史坦伯格提出「愛情三角理論」，(不是三角關係喔！XD)，強調完整的愛要包含三個重要元素，就是激情(Passion)、親密(Intimacy)，以及承諾(Commitment)。激情，顧名思義就是兩個人互相來電，浪漫，具性吸引力，是維繫彼此熱情烈焰的燃煤；親密，也容易理解，就是兩人的緊密、連結與依戀程度，從親密中產生溫暖、信任及互相理解；承諾，則顯嚴肅與理性，涉及責任及雙方堅定的決定。所以如果愛情就只須這三樣元素，那不就很單純嗎？哪有複雜？

這只是史坦伯格指稱三種元素都兼備下之「完美愛情」，史坦伯格另外也從這三元因素中，各自抽掉一到兩個元素來闡述更多愛情的樣貌，例如: 只有激情的迷戀式愛情；只有承諾的空洞式愛情；只有親密的喜歡式愛情；有激情親密，但無承諾的浪漫式愛情；只有激情與承諾，沒有親密的愚蠢式愛情；只有親密與承諾，而無激情的友伴式愛情等等，這樣的排列組合，您眼花了嗎？他們也有其時間階段性的，所以，您說，愛情複不複雜？

愛情必須激情、親密、承諾三元素都具備，才叫完美的愛，很多人的愛情本身並不像愛情。圖片來源：ingimage
愛情必須激情、親密、承諾三元素都具備，才叫完美的愛，很多人的愛情本身並不像愛情。圖片來源：ingimage

如果，愛情必須激情、親密、承諾三元素都具備，才叫完美的愛，那什麼東西不像愛情呢？答案不就從上述的排列組合呼之欲出了，那就是很多人的愛情本身，並不像愛情…

不像愛情的東西，居然是愛情本身？好令人迷惑，是嗎？如果您審視自己的愛情進行式與過去式，有無那上述排列組合缺一掉二的影子？那不像愛情的愛情，有沒有也涵蓋了社會價值觀的包袱，親友敲邊鼓的壓力？為談戀愛而戀愛；為結婚而結婚；為傳宗接代而結婚；為突然的新生命而倉促成對；為表面的門當戶對而在一起；為擺脫羅漢腳及敗犬女王稱謂而進入關係；為前段失戀的失落而胡亂抓著身旁出現的浮木；為童年不溫暖的成長而急於築起夢想的巢；為了不安全感而事事控制關係；為了害怕孤單寂寞而寧可失去自我；為了同情對方決定犧牲奉獻；或者又為了掩飾低自尊，既然有人要，就將就他人…？

這些愛情，有很多雜質參於其中，讓愛情變得不像愛情，而雙方的本質與特質，不管優點還是缺點，在這一堆雜質中，有真正的被看到、欣賞與接受嗎？

所謂真愛，除了擁有激情、親密及承諾外，還包含接納。接納對方真實的樣子，也許他外表堂堂，對外應對進退得宜，但私底下卻常挖鼻孔，摳腳趾，生氣起來還帶些髒字…；也許她漂亮聰明，也溫柔婉約，但私底下有點懶散、自我、虛榮，還把自己吃了個小鮪魚肚…，當在激情、親密、承諾所組成的三角帳篷外，還可以仰望因『接納』而廣布雙方好與壞特質的星空時，愛情，早已擺脫社會文化及條件的束縛，擁有的就是享受自己與對方真實自我的自在與舒服。

愛情，愛著對方，愛的也是自己。親密關係中，常有自己的投射，對方身上好的特質，你是不是也有？或者渴望擁有？而討厭對方某一點時，是不是自身也有個不被自己看到認可的相似處，把它壓到潛意識的地窖裡？所以，在愛情中，也許，最先要認知的是自己跟自己的關係，你對自己的想要、遺憾、喜歡、排斥，往往不時地會在另一方身上鏡映。你能否接納你自己，往往也影響著你跟另一半的關係發展。

看到一個朋友的造句：「自己跟自己的關係，若即若離，撲朔迷離，像極了愛情！」，所以，如果，哪天可以不再若即若離，而能有跟自己相愛相隨的機會時，你準備好了嗎？

( 後記：謝謝您耐心閱覽此文章到最後，看完此文，您有什麼感受：是駐足良久，點滴心頭？還是被標題吸引，卻發現內容跟自己想的差很多，想掉頭就走？抑或覺得陳腔濫調，了無新意，讀之無味，但又棄之可惜？還是手滑誤打誤撞進來，卻看得無法自拔？抑或只是孤單無聊想打發時間？…這一切，是不是也像極了愛情？^^)

（本文出自看見心理天啊！任何事都“像極了愛情"！那什麼不像呢？》，未經同意禁止轉載。）

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