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從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

聯合新聞網 / 文． 我離婚了，所以我開始畫畫！
透過油畫創作，作者釐清自己的思緒，學會面對孤獨。擷自《我離婚了，所以我開始畫畫！》臉書
透過油畫創作，作者釐清自己的思緒，學會面對孤獨。擷自《我離婚了，所以我開始畫畫！》臉書

沒有人結婚就是為了要離婚，離婚這件事真的是在我意料外發生的事。雖然是意料之外，但卻也在情理之中。

從小沒有人教我們要如何愛人，也沒有人教我們要如何戀愛，如何經營婚姻。所以在愛人的路上我們是孤獨，不斷摸索的前行。有許多愛情指導手冊告訴我們，你應該找一個愛你的人而不是你愛的人結婚。但我的經驗告訴我，這件事行不通的。因為你找愛你的人你覺得安全，但如果他不愛你了，或是不再那麼愛你怎麼辦？你還要在這段婚姻中嗎？

我的前夫曾經告訴我，我是他的夢中情人，高中的時候他就暗戀我，在夢裡都會和我聊天很開心，但始終沒有和隔壁班的我說過一句話。所以再次遇見大學畢業在高中實習的我，鼓起勇氣猛烈追求，說不在意我過去情史，反正以後就只有他。最終在一年交往、四年同居後結婚，但婚姻只維持三年，因為他愛上別人了。

要承認一個愛你的人，最後不愛你真的很困難，這參雜許多自我否定的部分。你要夠理智才能分辨是他的問題還是自己的問題。否則有很大的機率你會錯誤歸因，把責任歸咎在自己或對方。但戀愛和婚姻都是兩個人的事，最後分手兩個人都有責任。

我很喜歡一個解釋，叫做緣份盡了。有些人覺得這太玄，有點不理智。但為什麼我喜歡用這個解釋？因為我和前夫真的很有緣，有緣到我以為他是THE ONE。

他和我一樣是射手座，他生日11月22日和我父親一樣。他媽媽小時候住羅東金陵一村是我媽媽住對門的鄰居，長大後各自嫁給台北的本省人完全沒連繫，直到我們交往、談結婚後才有再見面。他外公和我外公是從湖北跟著蔣中正軍隊到四川再一起來台灣，他外公是備服廠廠長，我外公和外婆是做軍服職員。這樣不叫有緣，我也不知道什麼叫有緣了！緣份不是一個可以包容這個人和認為他是自己適合結婚對象的理由。但那時候的我並不知道，直到我離婚才懂得這個道理。

離婚後，我重新再認識自己，分清楚什麼是我自己喜歡想做的事，什麼是我自己束縛自己告訴自己應該做的事。

結婚前，我們背負著許多父母的期待，尤其華人女性。父母總認為把你嫁出去是他們的責任，嫁人後，這個被視為責任的女性就轉移到所謂的夫家，所謂丈夫身上。那離婚後，你是誰的責任？

突然沒有孩子又離婚的你全然自由了，此後沒有人能再管你，那你應該如何面對這種得來不易的自由呢？自由相伴著的是孤獨，很多人是撐不過的，我開始大量學習以前想學卻沒學的事情，用忙碌忘記孤獨。

離婚後三個月裡我學了刺繡、素描、瑜珈、韓文、德文、日文、太極拳、肚皮舞、塔羅牌、水墨，最後發現我最喜歡畫油畫，透過油畫創作，我漸漸釐清自己的思緒，學會面對孤獨。

孤獨不可怕，可怕的是活得沒有自己。

我發現我自己愛做料理給朋友吃，愛游泳，愛畫畫，愛寫作，愛看文藝片，愛自己一個人跑來跑去，愛俊男美女，愛肌肉線條，愛把房間丟得亂七八糟。

我花時間認識自己，了解自己和自己相處，給自己空間習慣獨處。

把時間花給願意與我真實連結的人，不乞求亦不接受索討，不貪求他人所有亦不接受別人過分逼迫，畫下一條與人交往的分際線，在彼此舒服的情況下，真心實意的交往，無論男女老少。學會適度的分享，成就別人，不少也不多，剛剛好。

然後，我好了，在離婚一年之後。

單身，但我快樂！

擁有真實換帖的朋友很多很多。

（本文出自《我離婚了，所以我開始畫畫！》，未經同意禁止轉載。）

離婚

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