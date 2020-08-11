快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《雖然是精神病但沒關係》劇終後 「鋼太們」也盼有放心轉身的結局

聯合新聞網 / 文．花媽卓惠珠
《雖然是精神病但沒關係》完結篇播出後，影迷對其中的自閉症哥哥尚泰(右)一角印象深刻，作為自閉症患者的母親，花媽卓惠珠認為吳政世的演出，堪稱是自閉症影視作品中的翹楚。擷自TV-N
《雖然是精神病但沒關係》完結篇播出後，影迷對其中的自閉症哥哥尚泰(右)一角印象深刻，作為自閉症患者的母親，花媽卓惠珠認為吳政世的演出，堪稱是自閉症影視作品中的翹楚。擷自TV-N

《雖然是精神病但沒關係》這部連續劇內容敘述，因為肩負著照顧年長他7歲罹患自閉症的哥哥，且在精神病院的男看護文鋼太(金秀賢飾)，和一名擁有反社會人格，目中無人、傲慢無禮的女作家高文英(徐睿知)，兩個人相遇後的故事。哥哥文尚泰雖患有輕度自閉，雖然社交溝通能力缺損，但也有著強大的背誦和繪畫能力。

此劇的劇名「사，사랑(愛)」把左側的"人"寫成"入"，把字寫反了，把左側的"人"( ㄖㄣˊ)寫成"入"(ㄖㄨˋ) 。我個人覺得可以有多重解釋，「每個人都有自己倒過來的另外一面。」即使生活在「不愛」之中，也有轉換成「愛」的可能性。

身為家有自閉症孩子的母親，我看過數十部敘述自閉症的電影電視影集，也是好幾部自閉電影的推薦者代言人的我，覺得在飾演自閉症角色的幾個代表人物，除了知名的《星星的孩子》的天寶葛蘭汀、《美劇good doctor》的尚恩醫師、《馬拉松小子》中的楚原等等之外，這部由吳世正演繹的文尚泰的角色可堪稱翹楚。

過去飾演自閉症角色時，最常見的就是用撇開人臉，說話不看對方眼睛，且有固執刻版反覆講述同一句話，去僵化自閉症者角色。然而吳政世的表演，他會去透過自己擅長的繪畫去學習描繪別人的神態，對於親近的人接觸較多的眼神，學習去了解並應用新學到的詞彙，這很符合我看到生活中樂於融入他人的高功能自閉症者的學習方式。

劇中對於自閉症者的成長，對我來說最感動的是尚泰成為真正的大人。尚泰感覺自己要當個哥哥，思前想後覺得照顧弟弟的方式，是要請弟弟吃飯並且為他付帳，還要給弟弟零用錢。尚泰用自己理解的方式成為大人的那一幕，自閉症家族的成員想必都會會心一笑，如同鋼太收受哥哥的善意的微笑一般，而回頭觀望自家自閉兒，期待自家孩子有長大就好的寵溺。

哥哥尚泰從一開始記住，弟弟鋼太在自己溺水時，曾經想要見死不救的場景耿耿於懷，到放下綑綁自己的項圈鎖鏈，接著又從「需要被照顧」的角色，轉變成可以被需要的角色。尚泰哥哥本來覺得「文鋼太是文尚泰的。」8/9播畢的第16集，說有其他作家需要他，「我成為被需要的人了，文鋼太是文鋼太的。」象徵著自閉症哥哥的獨立成長。

這一段結局，絕對是家長自閉兒家長們最期待的結局。家長們期待自己身後能放心地轉身離開。

這是一部會讓自閉症家長感動流淚，讓一般人更親近自閉症者的感人電視劇。身為自閉症孩子的母親，我在孩子成長過程中幾次淚如雨下，反覆憶起自己幾度想放棄努力、放棄陪伴的過程。

但就如這部電視劇的幾個場景一樣，孩子會幫我買餐點，也能在我復健住院時照顧我，甚至在我恐慌症發作時擁抱我穩住我，此時此刻我想到去年初我摔了一跤，在自己驚慌失措腦袋空轉時，持有輕度自閉症手冊證明19年的兒子，冷靜地字字清晰地緩緩地說出:「妳有沒有撞到後腦? 」讓我跟著他冷靜的聲音，檢查自己「沒有撞到後腦杓 」而安心的時刻!!

文章最後補充說明，給以為自閉症不會擁抱安慰他人者。我想說的是，目前泛自閉光譜（Autism spectrum）的概念是，自閉症的程度有輕有重，基本構成自閉的成因為社交溝通能力缺損，以及侷限單一固執的行為。

單單是溝通能力缺損就有肢體溝通跟語言溝通，語言溝通又涵蓋語音、語意、語調、語用等等，所以會有非常多樣的組合出現，了解一個自閉症者也只是了解自閉症者的其中一個而已。每認識一位有自閉症診斷者，我們可能都要重新認識這個人的需求，才能給予必要的協助哦!!

（本文出自《幫助高功能自閉與亞斯伯格理解人際互動困難和情緒障礙》部落格，未經同意禁止轉載。）

韓劇 自閉 長期照顧 金秀賢

相關新聞

從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

沒有人結婚就是為了要離婚，離婚這件事真的是在我意料外發生的事。雖然是意料之外，但卻也在情理之中。

《雖然是精神病但沒關係》劇終後 「鋼太們」也盼有放心轉身的結局

此劇的劇名「사，사랑(愛)」把左側的"人"寫成"入"，把字寫反了，把左側的"人"( ㄖㄣˊ)寫成"入"(ㄖㄨˋ) 。我個人覺得可以有多重解釋，「每個人都有自己倒過來的另外一面。」即使生活在「不愛」之中，也有轉換成「愛」的可能性。

下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」

曾聽慧明師父說過，下葬前鬼妖精怪會虎視眈眈想奪最後一股精氣，而名人政要的殊勝之氣更會引起法界眾生騷動。

如何避開今日的科技陷阱？7個方法過更好的生活

2010年，iPad剛推出之際，科技記者比爾頓（Nick Bilton）訪問賈伯斯。「你的小孩一定很愛iPad吧？」比爾頓說。「他們沒在用。我們會限制孩子在家中用科技產品。」

破壞我人生的救援者：談《我是男生，也是女性主義者》

「我是男生，為什麼要學女性主義？」在韓國文化背景中，除了初次見面需先確立前輩後輩的位階關係外，性別秩序更深深地籠罩著韓國社會，性別社會化分別課以男性與女性各自的角色責任，而民間社會更以「男人看財產，女人看臉蛋」、「男生一輩子只能哭三次」或是「女生除了讀書和就業外，還有結婚的機會，但你們男生沒有，所以要認真唸書」等價值觀，再一次深化這樣的性別權力。

每一天都發光！五大類型五種女孩潛能魅力大公開

想要看見自己的更多可能性，不再以為永遠只能這樣下去！雖然想突破現況，但在重重生活壓力下，不少年輕人累積的負面情緒卻越來越多，越來越沒有自信，甚至對自己的能力感到懷疑。

「別讓她縮得小小的...」內在小孩快樂 你才會快樂

沒錯。我們不管到了幾歲，內心深處都有個小孩。因為她總是被我們忽略，所以一直感到很寂寞。當我們臉上掛著笑容心裡卻在流淚的時候、和沒感情的男人上床的時候、親切對待別人卻得不到別人親切回應的時候，她都會縮得小小的。

相敬如賓才是最好的距離？無法「與父母和解」 是不是我不好

好幾天line上的互動連個長輩早安圖都沒有，對於「有沒有需要我從台北帶個什麼東西下去給你吃？」這種討好與試探的話語，母親都只丟了「反正你們都大了不都自己決定」這種連標點符號都沒有的生冷且令人神經緊繃的回應，搞得可盈不回也不是，但又想不出什麼好話來緩和氣氛，而更加深了這週末回去，可能又得看人眼色

畢業一年 我竟活不出我想要的樣子

這份迷惘，對有些人來說，是很不舒服的感覺，也是一種讓人無法預料的狀態；但換著角度來看，這份迷惘，更是我們改善生活品質與價值的契機

人生勝利組卻內心空虛？「父母不是不愛我 但我就是感覺不到」

如果你是這樣的假性孤兒，請為自己設個底線，勇敢地為自己的心靈自由與情感自主發聲，你有照顧自己不受控制的權利，你有肯定自己活出自己的權利，你可以選擇不承接父母的議題與情緒，並勇敢地面對自己，表達自己的真實感受，這並不表示你不孝

激情後對方突冷淡？當內心被恐懼箝制 將看不清關係全貌

就在激情後的隔天，對方突然冷淡了，希望彼此拉開距離回到以前同事關係。聽到這裡很多人立刻就會冒出渣男的想法，可能也有人想檢討起小欣根本就識人不清。

「生命很美好」是增加痛苦指數的無效安慰

自殺並非唯一選擇，多想兩分鐘，你會發現不是走到了路的盡頭，而是是時候該轉彎了。

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

汽機車太吵將聲音照相開罰 最快十月上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。