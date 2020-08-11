《雖然是精神病但沒關係》劇終後 「鋼太們」也盼有放心轉身的結局

《雖然是精神病但沒關係》這部連續劇內容敘述，因為肩負著照顧年長他7歲罹患自閉症的哥哥，且在精神病院的男看護文鋼太(金秀賢飾)，和一名擁有反社會人格，目中無人、傲慢無禮的女作家高文英(徐睿知)，兩個人相遇後的故事。哥哥文尚泰雖患有輕度自閉，雖然社交溝通能力缺損，但也有著強大的背誦和繪畫能力。

此劇的劇名「사，사랑(愛)」把左側的"人"寫成"入"，把字寫反了，把左側的"人"( ㄖㄣˊ)寫成"入"(ㄖㄨˋ) 。我個人覺得可以有多重解釋，「每個人都有自己倒過來的另外一面。」即使生活在「不愛」之中，也有轉換成「愛」的可能性。

身為家有自閉症孩子的母親，我看過數十部敘述自閉症的電影電視影集，也是好幾部自閉電影的推薦者代言人的我，覺得在飾演自閉症角色的幾個代表人物，除了知名的《星星的孩子》的天寶葛蘭汀、《美劇good doctor》的尚恩醫師、《馬拉松小子》中的楚原等等之外，這部由吳世正演繹的文尚泰的角色可堪稱翹楚。

過去飾演自閉症角色時，最常見的就是用撇開人臉，說話不看對方眼睛，且有固執刻版反覆講述同一句話，去僵化自閉症者角色。然而吳政世的表演，他會去透過自己擅長的繪畫去學習描繪別人的神態，對於親近的人接觸較多的眼神，學習去了解並應用新學到的詞彙，這很符合我看到生活中樂於融入他人的高功能自閉症者的學習方式。

劇中對於自閉症者的成長，對我來說最感動的是尚泰成為真正的大人。尚泰感覺自己要當個哥哥，思前想後覺得照顧弟弟的方式，是要請弟弟吃飯並且為他付帳，還要給弟弟零用錢。尚泰用自己理解的方式成為大人的那一幕，自閉症家族的成員想必都會會心一笑，如同鋼太收受哥哥的善意的微笑一般，而回頭觀望自家自閉兒，期待自家孩子有長大就好的寵溺。

哥哥尚泰從一開始記住，弟弟鋼太在自己溺水時，曾經想要見死不救的場景耿耿於懷，到放下綑綁自己的項圈鎖鏈，接著又從「需要被照顧」的角色，轉變成可以被需要的角色。尚泰哥哥本來覺得「文鋼太是文尚泰的。」8/9播畢的第16集，說有其他作家需要他，「我成為被需要的人了，文鋼太是文鋼太的。」象徵著自閉症哥哥的獨立成長。

這一段結局，絕對是家長自閉兒家長們最期待的結局。家長們期待自己身後能放心地轉身離開。

這是一部會讓自閉症家長感動流淚，讓一般人更親近自閉症者的感人電視劇。身為自閉症孩子的母親，我在孩子成長過程中幾次淚如雨下，反覆憶起自己幾度想放棄努力、放棄陪伴的過程。

但就如這部電視劇的幾個場景一樣，孩子會幫我買餐點，也能在我復健住院時照顧我，甚至在我恐慌症發作時擁抱我穩住我，此時此刻我想到去年初我摔了一跤，在自己驚慌失措腦袋空轉時，持有輕度自閉症手冊證明19年的兒子，冷靜地字字清晰地緩緩地說出:「妳有沒有撞到後腦? 」讓我跟著他冷靜的聲音，檢查自己「沒有撞到後腦杓 」而安心的時刻!!

文章最後補充說明，給以為自閉症不會擁抱安慰他人者。我想說的是，目前泛自閉光譜（Autism spectrum）的概念是，自閉症的程度有輕有重，基本構成自閉的成因為社交溝通能力缺損，以及侷限單一固執的行為。

單單是溝通能力缺損就有肢體溝通跟語言溝通，語言溝通又涵蓋語音、語意、語調、語用等等，所以會有非常多樣的組合出現，了解一個自閉症者也只是了解自閉症者的其中一個而已。每認識一位有自閉症診斷者，我們可能都要重新認識這個人的需求，才能給予必要的協助哦!!

（本文出自《幫助高功能自閉與亞斯伯格理解人際互動困難和情緒障礙》部落格，未經同意禁止轉載。）