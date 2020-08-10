下葬前最後一股「精氣」鬼妖精怪都想奪…靈骨塔有「結界」

「天母聊齋館」實是一家位在天母的「佛教文物店」，專門處理光怪陸離、度化鬼祟精怪之類的案子。第一代老闆是慧明居士，驟然離世後由老居士的弟子張炎承襲這間文物店並找了兩名員工，繼續著「天母聊齋館」的功能。她先找了具備『眼通』的大師兄魏子健擔任專職店長；另外一位員工則是鄭太和，是老居士晚期所收的弟子，年齡稍長，大約六十歲，大家都稱他「鄭伯」。他以前在郵局上班，做事有條有理，所以擔任文物店的行政總監，負責店內行政事務，記錄店裡物品的銷售數量、金額，還有日常各項開銷等等。基本上，魏子健和鄭伯兩人在工作時間上能互相調配即可。

吳迪是中醫師，店開在文物店附近由於天母中醫診所、中藥店密度很高，為能打出自己的口碑和特色，吳迪醫師後來專營減重、糖尿病、高血壓控制等項目，因為成效也不錯，遠道而來的客人很多。之前他常請教慧明老居士有關中醫問題，成了文物店的常客。大白天裡，吳迪中醫師突然來佛教文物店，這是很稀奇難得，通常他都是晚上九點過後，門診結束來文物店泡茶聊天的。吳迪醫師看起來有點沒精神，心情不太好的樣子。魏子健問：「今天怎麼了，怪怪的喔？」 吳迪醫師：「家裡附近有喪事，是隔壁老婆婆過世。我一早有念佛回向給她。本來想說這樣也是另類的敦親睦鄰，但後續還是有一點情況。」

「發生什麼事了？」魏子健問。吳迪醫師說，今天下午鄰居照著習俗、禮儀公司建議的方式辦法事。現場有很多祭品、鮮花素果等等，有很多祭拜儀式，結束之後還焚燒大量金紙，我家人就受到影響，全家爆發口角，大聲互吵……。我本來想當和事佬，結果也被捲進去，真是的，所以晃來你們這裡除穢氣。魏子健笑著說，你也真會選地方啊！不過，遇到鄰居辦喪事，那些法事確實很容易影響人的情緒，因為會有餓鬼道眾生搶食祭品，也有附近亡魂過來求超度，造成磁場混亂。

鄭伯湊上問，如果法會是四十九天，那吳醫師不就要被這股喪氣、怨氣影響四十九天？家中三天一小吵，五天一大吵，吵到法會結束嗎？魏子健回應說，重點是離相清淨。當我們看到附近有喪事，心裡可以先有個底，提醒自己和家人不要被影響。如果能更進一步推己及人，那就念佛號，化解家裡冤怨之氣。這時鄭伯冒出一句話，如果是我家的老太婆要跟我吵，我就會拿出鈔票。這時候她就和顏悅色，笑嘻嘻的！這個比佛號還要靈耶！吳迪醫師被他這番話逗笑了。但鄭伯的話是對的，提醒著吳迪醫師，有時候需要一點善巧方便，如果對方喜歡甜言蜜語、一聲讚美、一個溫暖的擁抱就可以化解不愉快的氣氛，那也很好啊！

晚上鄭伯把吳迪醫師來訪的事情告訴張炎，順道問早期辛亥隧道因為亂葬的結果，靈魂毫無拘束，以致四處出沒驚嚇生人。現代的靈骨塔容納了數千、數萬的靈魂會不會設有結界？張炎：「納骨塔有上萬個塔位，如果寶塔沒有做任何結界設定，那就可怕了！亡魂會四處出沒，可以在外舉辦陰間夜總會、直播秀。所以皇陵也好、寶塔也罷，都設有結界的。」 鄭伯：「你為什麼都知道？」 張炎：「因為都被我遇到了啊！」

圖為《天母聊齋館》書封。時報出版社提供 張炎回想曾經參加一場長輩的告別式，在靈骨塔待了將近五個小時，所以有機緣觀察到塔內現象。那場告別式安排在三芝某處，所在位置是整個寶塔的正中、最底層的追思廳，那天邀請了很多政要參加覆旗儀式。一開始磁場有點紊亂，除了氣氛哀戚之外，竟有莫名其妙的黑箭胡亂射入，讓人感受到胸悶不舒服。曾聽慧明師父說過，下葬前鬼妖精怪會虎視眈眈想奪最後一股精氣，而名人政要的殊勝之氣更會引起法界眾生騷動。

不過當黨旗、國旗覆蓋上去後，張炎感受一股巨大的能量穩住現場，非常神奇，那些鬼魅魍魎竟然離得遠遠的，不敢妄動。儀式結束後，張炎送走前來參加的貴賓，繼續留在現場陪伴家屬。她坐在休息室中閉目養神，突然注意到整座的靈骨塔寶塔，眾生不斷往上旋轉而上，有鬼魂眾生想脫逃這個空間， 但被右側的白虎咬住。再看看寶塔下方，有一神獸鎮守在寶塔下方。底下有一張很大的八卦圖。原來，寶塔安置了這麼多靈魂，形成一個異世界，所以起建納骨塔的時候，都會找一些高人或奇門遁甲的大師，設定好空間結界，維護寶塔秩序。

（本文出自《天母聊齋館》，時報出版，未經同意禁止轉載。）