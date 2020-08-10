如何避開今日的科技陷阱？7個方法過更好的生活

2010年，iPad剛推出之際，科技記者比爾頓（Nick Bilton）訪問賈伯斯。

「你的小孩一定很愛iPad吧？」比爾頓說。

「他們沒在用。我們會限制孩子在家中用科技產品。」

比爾頓對賈伯斯的回答備感訝異好奇。後來他訪談很多業內人士，例如《連線》雜誌前編輯安德森和Twitter創辦人威廉斯，發覺他們也有志一同，會限制孩子用科技產品，原因是在第一線看到科技產品的危害。現在你該好好考慮跟進了吧？

如何避開今日的科技陷阱？

無論是你、我、哈里斯、蘭加農、家長或所有做愛時查看手機的人，甚至根本是所有使用現代科技的人，只要會擔心科技的危害，請看下列七個避開科技陷阱的要點。

1. 打入冷宮

如果你發覺自己確實有上癮的跡象，也許最好先戒掉，看一看狀況。你起先大概會覺得怪怪的，幻想自己在查看信箱，但睡眠會變好。

2. 讓它睡覺

每天晚上把手機打入冷宮，讓它睡覺，好讓你也能睡覺。把臥室列為非手機區，至少把充電器放到其他房間。如果你拿手機鬧鐘當藉口，買個新鬧鐘吧。

3. 多多飛行

當你在機上就坐，安全帶警示燈亮起，引擎發出怒吼，你把手機調為飛航模式—還記得這時如釋重負的感覺嗎？整個航程不被打擾。當然，發神經的機上無線網路正冒出頭，威脅此高空極樂世界，但你平時也能行使「誰也找不到我」的自由，把手機調為飛航模式。我會建議你向法國人看齊，在下班後的某個時間關掉手機。

4. 向通知說不！

把所有通知關掉，避開間歇性變量獎勵，只准在特定時段查看手機。在時段裡盡情狂用，查看比賽、新聞、郵件、Facebook和通訊軟體，好好享受科技的魔力，然後再關掉。

5. 嘗試「5開2關」排毒減肥法

何不試一試「5天開機、2天關機」？沒錯，如果你要跟朋友碰面，這很不方便，但別忘了以前大家是怎麼做的：先決定時間地點，然後準時出現。與其打給朋友說：「我到了，你在哪？」不如玩找他們的大地遊戲。

圖為《你怎麼過今天，就怎麼過今生：哈佛、康乃爾教授都在用的STORIES時間整理術，7個方法過更好的生活》書封。圓神出版社提供

6. 不要帶它

有時出門不要帶手機。沒錯，另一半可能傳訊叫你買某個東西，或者孩子可能做出超酷的事，讓你覺得沒拍下來很對不起他們，但東西可以下次再買，而且孩子恐怕不覺得可惜，就算他們覺得可惜，如果你好好專注於當下現場看他們，大家會更樂在其中。

7. 鎖起來！

如果你有地方放手機，第一個好處是不會不見。更重要的是，你可以把手機留在遠一點的地方，也就不會老是傳訊、發文和滑Facebook，而是真正跟家裡的人好好相處。可以的話，把手機鎖在櫥櫃裡吧。

（本文出自《你怎麼過今天，就怎麼過今生》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）