「別讓她縮得小小的...」內在小孩快樂 你才會快樂

「沒錯。我們不管到了幾歲，內心深處都有個小孩。因為她總是被我們忽略，所以一直感到很寂寞。當我們臉上掛著笑容心裡卻在流淚的時候、和沒感情的男人上床的時候、親切對待別人卻得不到別人親切回應的時候，她都會縮得小小的。所以我們要時常照顧她，帶著她喜歡的東西、挑選她喜愛的物品讓她高興，這樣人生就能拓展出近乎無限的可能。我是說真的，不是什麼魔法。」

「這樣說來，我老是帶著生薑蜜餞，嘴饞的時候拿出來嚼幾口，還有上次那趟開心的高知之旅店家給的原子筆，我情不自禁地當成護身符隨身攜帶，也屬於類似的情形囉？」

我說。

「對，越是用不到的東西，越能讓她開心。有機會妳也試試看。」由美子說，「那股情不自禁的感覺比什麼都重要。」

由美子化好一臉濃妝，她明顯比之前老上許多，我的胸口一緊。和那個比現在年輕、光澤耀眼、還沒生小孩的由美子，兩人待在比現在更小的屋子，像現在這樣等待夜晚降臨的回憶，牢牢刻在身體裡，此刻這分鮮明的回憶復甦過來。

我們為什麼會買些閃亮亮的物品？為什麼會在手機掛上成串的吊飾？為什麼想丟掉去年的眼影再買新的？為什麼桌上放著一堆無用的東西當擺飾？

男人也是如此。為何總是蒐集各式物品，有的靜靜觀賞、有的實際使用，有所堅持地並排放好？這不是為了眼前的自己。無疑是為了住在心中的小男孩，蒐集這些在我們眼中不過是玩具的物品。

如果說，這麼做是為了鼓舞、安慰心中的孩子，讓他高興，該是多麼美好的事啊。我心想，或許這個孩子不是專屬於我一個人，是從上古時期便潛藏在每個人心裡，傳承至今。我們透過持續不斷地呵護這個孩子，療癒人類歷史的傷痛。

「這給妳帶來什麼改變？我也有點想看看那本書了。」我問道。

由美子橫臥在地上，頭髮在陽光下透出有如貓咪般的金色，說道：

「這個嘛，總覺得我被某種巨大的什麼包覆住，不再是孤零零一個人。聽起來有點像某種宗教就是了。該怎麼說呢？就算只有我一人獨自待著，也不會覺得寂寞了。其實當初看那本書，我只是隨便翻過去而已，是之後才有了深刻的體悟。有一次要出門，我女兒把一堆用不到的東西塞進她的小包包，這時我才猛然頓悟。」

由美子說這番話的時候，完全是一名母親的表情。

圖為《內在小孩快樂，你才快樂》書封。圓神出版社提供 「小孩就是這樣，總喜歡用小珠珠、心愛的圖畫書和玩具硬幣，把包包塞得鼓鼓的。起初我想指責她，叫她別帶這些用不到的東西，可是有一天我突然發覺，搞不好這麼做就是在照顧內心的小孩。即使是幼童，內心也住著一個只說真話的稚嫩孩子，孩子們都本能地照顧自己心中的孩子。也許這極其重要。但是我已經長大成人，也生了小孩，便不再把用不到的東西放進包包，畢竟糖果和閃亮亮的鑰匙圈只是徒增重量，還會越積越多。但現在不同了。因為我知道，用不著的東西反而最閃閃發光，人生就是需要這些東西。」

時間不斷流逝。

我想，我也把包包塞滿閃亮亮的小東西，來趟旅行吧。牽著這個稚嫩的小孩，駛過人生的海洋。用心靈來掌舵，只有這個小小孩的雙眼才能看清真相。就用這種方式航行。

（本文出自《內在小孩快樂，你才快樂》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）