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畢業一年 我竟活不出我想要的樣子

看見心理 / 文．丁嘉莉 Jia-Li Ding
「當我看到我以前大學的同學，有的繼續讀研究所、有的出國進修，我就好焦慮，我也想跟他們一樣可以持續的進步、向前，但是現階段我的經濟狀況並不能支持我的追求，我只能認命的工作」。圖片來源：ingimage
「當我看到我以前大學的同學，有的繼續讀研究所、有的出國進修，我就好焦慮，我也想跟他們一樣可以持續的進步、向前，但是現階段我的經濟狀況並不能支持我的追求，我只能認命的工作」。圖片來源：ingimage

最近我從身邊的人身上發現一個現象：畢業、開始工作一陣子之後，人好像會對自己的人生感到迷惘。這份迷惘，有些來自於自己隨著工作穩定、上手，慢慢減退的激情；有些來自於看到以前同學持續進修、出國唸書而感到自己停滯不前；有些來自於工作一陣子後，發現現在的工作並不是自己的Mr.或Mrs. Right。

小欣曾跟我說：「當我看到我以前大學的同學，有的繼續讀研究所、有的出國進修，我就好焦慮，我也想跟他們一樣可以持續的進步、向前，但是現階段我的經濟狀況並不能支持我的追求，我只能認命的工作，每天只要看到同學的動態，我那種焦慮、失落的感覺，就會吞噬我，讓我一直處在煩燥當中。也許最開始工作的充實、自己能力上的進步，讓我不會有這麼強烈的感覺…但現在我真的覺得每天都好難熬，好想離職……」

小欣的感覺讓我了解到，心中感受到的迷惘與迷失，往往不是那麼容易發現的，最開始她只是感覺到自己漸漸對工作失去熱情、失去自信，只是開始覺得自己理智線好像變細了，情緒比較容易起起伏伏，有時可能在下班後、自己獨處時感到憂鬱或煩燥，但實際上自己為什麼會這樣，卻不是這麼清晰，隨著我們的討論，這份迷惘才漸漸浮出水面。

那我們到底應該怎麼幫助自己釐清感受，知道工作狀態不佳背後隱藏的訊息呢？

當我們觀察到自己工作、生活的狀態出現變化，

首先，我們可以為自己留下一個下午，甚至是幾小時的空檔，讓自己暫時離開工作的種種，坐下來喝杯咖啡、泡杯茶。

接著，好好思考自己發生了什麼事，可以問問自己：「現在的我怎麼了？」、「我理想中希望自己的生活是什麼樣子？」、「現在的我跟理想距離多遠？」

第三步，當我們比較清晰的知道自己想要追求的目標，我們可以開始思考有哪些方法可以幫助我們達成，這些方法可以是直接面對的策略，也可以是間接幫助自己度過困難的調適策略 ，當然，你也可以找一個你信任的朋友或是諮商師陪伴你度過這個階段。

這份迷惘，對有些人來說，是很不舒服的感覺，也是一種讓人無法預料的狀態；但換著角度來看，這份迷惘，更是我們改善生活品質與價值的契機，我也相信當我們可以對於自己的狀況、未來的期待更加了解時，我們就更有機會活出我們理想中的樣子。

（本文出自看見心理畢業一年，我竟活不出我想要的樣子》，未經同意禁止轉載。）

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