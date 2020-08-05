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激情後對方突冷淡？當內心被恐懼箝制 將看不清關係全貌

愛心理 / 文‧吳姵瑩Chloe Wu
就在激情後的隔天，對方突然冷淡了，希望彼此拉開距離回到以前同事關係。聽到這裡很多人立刻就會冒出渣男的想法，可能也有人想檢討起小欣根本就識人不清。圖片來源：ingimage
就在激情後的隔天，對方突然冷淡了，希望彼此拉開距離回到以前同事關係。聽到這裡很多人立刻就會冒出渣男的想法，可能也有人想檢討起小欣根本就識人不清。圖片來源：ingimage

小欣剛與國外男友交往一週，他們在同一家公司而小欣在台灣分公司，據說對方很會撩人，對方上次來台灣跟小欣開過會後，就密切聯繫，在準備來台灣開會前一週，開始與小欣交往，來台灣後也立刻就發生關係。

就在激情後的隔天，對方突然冷淡了，希望彼此拉開距離回到以前同事關係。聽到這裡很多人立刻就會冒出渣男的想法，可能也有人想檢討起小欣根本就識人不清。

小欣半夜哭著跑來找我，我一邊安撫他，一邊試圖讓她冷靜，在談話過程她看得出來她傷得不輕，因為這已經不是第一次她與男性發生性關係後，對方對她冷淡與逃避，她也不是第一次有過報復的念頭。

上一次她更曾經到對方公司發了傳單直接指名道姓之外，還特別強調「始亂終棄」與「射後不理」還有「只有N公分」的字眼，企圖讓對方聲敗名裂，而當時為何這麼氣人也不是沒有原因，對方也是有了論及婚嫁的女友，卻不斷告訴小欣要跟女友分手。(怎麼很像某電視劇的劇情）

在那次談話中，我還不是合格的諮商師，試著要分析對方的心態，我聽到的內容也只有對方覺得到台灣出差疲累、覺得關係似乎進展太快、希望彼此可以慢下來退後一點。

坦白說，聽到這裡也有些合理性，一段關係除了性吸引力之外，與這個人相處的吸引力，對這個人的生活好奇，也是關係中非常重要的元素，奇怪的是，對方似乎只被小欣的身體吸引，難道對方要性不要愛？還是小欣只懂得用身體吸引對方？這當中就很值得深探。

我也試著去靠近與安撫小欣的心情，畢竟那是很強的失落與受傷感，處理不好很有可能舊事重演而造成兩敗俱傷，小欣與「渣男」奇妙的不解之緣，也真實傷透她的心，何以她不斷吸引到「渣男」，還是男人到她身邊都一致地變成渣男，還是她身上有隱形的枷鎖會讓人感覺被拴住而不斷想逃跑？

而在這強烈失落的痛苦中，小欣其實打定主意不想再被傷害，她需要保護自己，在我那句「他可能沒準備好要進入關係」後，她突然起身，像是想通什麼一樣告訴我：「謝謝你陪我談話，我要去跟他分手了，他根本不適合我！」我在旁邊一臉黑人問號，一邊擔心地想著我是不是在拆散一段有可能修復關係的伴侶，卻還是點點頭起身送她離開，不忘祝福她也告訴她：「決定好了就好好談吧！」

回到房間，我再次思索與確認自己是否誘導她，是否毀了一段有可能的關係時，我頓時發現，她其實是來尋求保證或尋求同盟的，她心裡早有答案，只等著我說出跟她答案一致的話語，其他的說法全被她主觀的意識篩除。

因為，她心中滿滿的恐懼，恐懼被傷害也恐懼在被拋棄，她早已經決定。因此，她偏執地相信對方是壞人，而無法看見關係全部的樣貌，更不認為關係有任何轉圜的可能，也無法從關係傷痛的經驗中學習，更執著得認定男人就是渣！

親愛的，人的思緒很容易被情緒影響，當經驗重複應驗，就成為刻板印象或以偏概全，接著，就成為你的信念。

而當今疫情當前，你是否知覺到也被恐懼給箝制了呢？

看著英國有人說了5G的基地台設置會消耗氧氣而助長疫情，因為恐懼而放火燒了好幾座基地台。當社會被疾病與未知的恐懼籠罩，危言聳聽者就能輕易抓住大眾的軟肋，放送假訊息來助長恐懼、助長輿論、助長偏激的言論、助長獵巫的群起激憤。

親愛的，越是害怕時，請越保守你的心，你絕對可以害怕，因為害怕協助人謹慎地生存，但你要警惕毒性的害怕，因為它讓你失去理智、蒙蔽雙眼、摀住耳朵，偏頗的吸收你想吸收的事物，而如此因為缺乏事情的全貌你只會越來越恐懼而陷入絕望之中，動彈不得。

願一片喧囂中，你能覓得心中的淨土。

（本文出自愛心理當內心被恐懼箝制，將看不清關係全貌》，未經同意禁止轉載。）

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