「生命很美好」是增加痛苦指數的無效安慰

2019年10月，日本女子摔角選手木村花參與實境節目《雙層公寓：東京篇》，在節目中木村花活潑開朗的個性深受粉絲喜愛。然而，今年六月木村花卻傳出因不堪長期的網路霸凌而自殺，消息一出，網路霸凌及自殺議題也再次受到關注。

衛福部日前公布國人死因統計結果，108年死亡人數計17萬5424人，就年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位，25歲至44歲則以癌症與自殺位居前二，顯示自殺雖沒有回到國人十大死因內，但在青少年及年輕人的族群中，自殺率仍有增加的現象。

近年來，青少年的自殺人數不減反增，其原因可能來自於憂鬱症、與家人間的相處關係、與同儕間的人際關係以及感情因素等。

由於文化脈絡與宗教理念的不同，人們對於自殺及死亡等相關議題抱持的看法也有所影響。「死了就什麼都解決了。」在亞洲國家，「一了百了」的念頭常岀現在自殺者們的腦海裡，因為當下所面臨的問題無法被解決，他們就會認為，既然想不到其他的解決方式，倒不如就選擇自殺。

親愛的，或許你曾經有過自殺念頭，甚至曾經嘗試過，又或者你身邊正有人面臨著難關而有自殺念頭，這篇文章將帶你認識自殺，並且了解如何幫助有自殺念頭的人。

從自殺念頭開始到執行的歷程

所謂自殺，指的是一個人有能力，並且有意地以某種方式結束自己的生命。

世界衛生組織從過去二十年的研究發現，累積已久的念頭而執行自殺的比例較多，且這類多半發生在青少年族群；衝動型自殺的情況則通常是在有重大事件發生之後，多半出現在有較多人生經驗、知道最有效自殺方式的中年以上族群。

馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱表示，若將自殺歷程以圖示說明，主要可分為溜滑梯圓弧形及海浪波紋型。

・溜滑梯圓弧形：過程如溜滑梯般，一有自殺的計畫，執行的時間就會很快速。協助方式可採取減少有自殺念頭者取得自殺工具。

．海浪波紋型：自殺念頭如波浪，可能會突然很想自殺，但情緒平靜下來後，就暫時放棄自殺計畫，接著又可能因為某件事自殺念頭又再起，然後又放棄自殺。這種情緒高低起伏的類型比例很高，方主任指出，對於這種類型，大多會建議採取轉介醫療心理單位。

網路霸凌的影響力

自殺通常是多重原因所導致，為生心理、社會、經濟或環境等因素互動的結果，儘管網路霸凌並非導致自殺的直接或單一原因，但不可否認的是，網路霸凌成為自殺近因的比例確實有增加的趨勢。

方主任認為，會被網路霸凌的人通常本身也是高度使用網路者，加上現在很多自媒體的出現，在傳遞訊息快速且即時的網路世界中，無論是霸凌情況或是自殺行為，都很容易會產生學習效應。他也進一步指出，雖然台灣十大死因中沒有自殺，但自殺總數與死亡率並沒有下降，且在青少年族群中仍處倍增狀態，代表年輕人在面對痛苦與壓力時的態度和能力出了問題，我們應該要重視並協助他們找出問題的來源，不是只是告訴他們「生命很美好」。

身為親友，我們能做些什麼？

由於文化影響，在我們的成長環境中較少討論死亡議題的情況下，自殺議題就容易產生迷思。尤其人們對自殺的協助不甚了解，因此會以為只有專業的心理治療者才能有效處理自殺的問題，但其實只要了解危機處理的原則，一般人也能夠阻止自殺行為。

當有人告訴你他想自殺時，除了不要提供「你把事情想得太嚴重了」、「不要胡思亂想」等這類的「意見」以外，也不要與對方爭論自殺的對錯，或是企圖說服對方自殺是錯誤的行為。此為示意圖，與自殺無關。圖片來源：ingimage

當有人告訴你他想自殺時，除了不要提供「你把事情想得太嚴重了」、「不要胡思亂想」等這類的「意見」以外，也不要與對方爭論自殺的對錯，或是企圖說服對方自殺是錯誤的行為。方主任提到，還有些人會說：「這樣你的親人怎麼辦？」但事實上，對某些自殺者而言，親人正是使他們對生命感到絕望的理由。因此，我們可以告訴對方：「碰到問題沒關係先不要急，我們一起來想想有什麼方法。」

而在聽到對方講述自己遇到的困難時，我們要做的並非給予評論或批判，或是認為對方很可憐而表現出同情，這反而會讓對方有階級區別的感覺；我們應該要表達的是「同理心」，讓當事人感到彼此距離被拉近。

我們可以用「看聽轉牽走」五大口訣來記：

「看」：觀察對方的情緒與行為和平常有沒有不同。

「聽」：傾聽並鼓勵對方訴說，但不批評。

「轉」：提供新的想法帶著對方轉念。

「牽」：一個人的力量有限，我們可以結合其他人際資源，幫對方牽線，找尋其他可以提供支持的人，也許就能解決對方本來遇到的問題。

「走」：協助對方規劃新方向，陪著他走向未來的生活。

自殺通常有跡可循，儘管我們不一定擁有專業能力，但我們可以在發現自殺徵兆時，給予當事人關心與陪伴，必要時也能幫助他們尋求專業協助。

親愛的，自殺並非唯一選擇，你的痛苦不應該自己承擔，試著讓其他人理解你的痛苦，並一起找出其他的解決方式。

多想兩分鐘，你會發現不是走到了路的盡頭，而是是時候該轉彎了。

（本文出自愛心理《【關於自殺這件事】「生命很美好」，是增加痛苦指數的無效安慰》，未經同意禁止轉載。）

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )