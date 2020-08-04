關於自殺這件事／與其說想死 不如說是不知道怎麼活

這個月初，新北市衛生局一名女職員在深夜墜樓身亡，她在臉書上留下千字文，揭露自己被性侵，甚至是長期暴力對待等情節，最後更是在文末寫下「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

新北市衛生局一名30歲女性約聘員工墜樓。聯合報記者王長鼎／翻攝

事發當天，該名女職員在接近下班時間突然不見人影，同事察覺有異便動員尋人，未料晚間11時仍發生憾事。

本月九日南韓也發生震驚全國的自殺案件，南韓首爾市長朴元淳留下類似遺言後便失聯，經展開搜索，警方隔日凌晨在北岳山一帶尋獲遺體，初步判定其死因為自殺。

根據世界衛生組織統計，全球平均每年有80萬人自殺死亡，「自殺」也成為比因乳癌、戰爭或謀殺而死亡還來得高的死因，而就年齡別來看，在介於15歲至29歲的年輕族群中，自殺更為低於交通意外的第二大死因。

親愛的，若你身旁正有人面臨痛苦而有自殺念頭，這篇文章將帶你破除大眾對自殺的迷思，並了解如何提供支持及幫助有輕生念頭的朋友們。

自殺最常見的迷思

近年隨著網路的快速傳播，人們可以透過各種社交平台表達自己的想法，這也造成最常見的迷思之一：「說要自殺的人通常不會真的做」。事實上，自殺並非毫無徵兆，而是一連串過程的結果，揚言自殺也正是警訊之一，儘管某些案例可能是為了吸引注意，但有統計指出，超過40%的自殺身亡者在自殺前都曾透露想輕生的訊息。因此，若有人傳達自殺訊息，我們仍然不可輕忽。

常見的迷思還有，我們會認為最好不要與對方避談自殺或死的話題，但事實是，我們不應避而不談，而是要坦誠地關懷想自殺者，讓對方感覺到被了解，減少對方孤獨的痛苦。

此外，由於華人文化，加上從小教育的緣故，當身邊有人提及想輕生，對「死亡」議題感到焦慮的我們大多時候會急著斥責對方「自殺是不對、是不負責任的作法」，但這樣的回應往往無法真正幫助到當事人。在態度上，我們應該表達出關心與理解，而不是「批判」當事人。

自殺者在當下認為自殺是最好的解決方式

馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱從個案經驗說明，有很多個案在談到自殺的原因時都表示：「與其說想死，不如說是不知道怎麼活。」由於當下的生活狀況與處境讓他們對未來感到茫然，才進而產生自殺的想法。示意圖，與自殺無關。圖片來源：ingimage

馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱從個案經驗說明，有很多個案在談到自殺的原因時都表示：「與其說想死，不如說是不知道怎麼活。」由於當下的生活狀況與處境讓他們對未來感到茫然，才進而產生自殺的想法。

他進一步提到，很多自殺者的思考時間短且思考範圍較狹窄，能力上較不足去處理當下的困境，在想不到解決方式時，就會認為自殺是唯一的選擇。

方主任也強調，自殺與學歷上沒有絕對關係，學歷高並不代表有能力處理生活中遇到的困境，因為不同的生活及工作環境，每個人的社會經歷也不一樣，在面對衝擊事件時的感受度也會有所不同。

自殺與安樂死等死亡議題都需要深入討論

在華人社會中，我們不僅對死亡感到恐懼，更時常將死亡相關議題視為禁忌而避談。

當看到自殺新聞不斷上演時，人們通常只會說：「自殺又不能解決問題。」或是「生命那麼可貴，想想你的家人。」

在碰觸到自殺議題時，我們也許忽略了這些人之所以選擇自殺，想解決的或許不是生命，而是他們正面臨著的痛苦感受。

方主任以同樣為死亡議題的安樂死為例，因為人有慈悲心，所以當看到某個人因為絕症感到痛苦時，就會覺得「安樂死」是減輕那個人痛苦的最好方式，因此大眾認同安樂死的比例相當高。但事實上，安樂死並非想像的容易，因為這牽涉到人的死亡自主權、倫理以及法律等相當多的問題，必須客觀地深入去討論，若快速立法就容易適得其反。

對想要自殺的人來說，自殺或許與安樂死相似，是既能解決自己的痛苦，也能減輕別人的負擔的方式。然而，人類與動物一樣，求生是本能也是天性，或許我們應該換個角度深入思考：自殺者與想要安樂死的人究竟是想要結束生命，還是是找不到活下去的意義？

方主任提到過去曾採訪過的案例，有位民眾因爲車禍導致半身不遂，無法工作的他因為生活困頓而希望自己能夠安樂死。從這件案例我們可以發現，政府與社會是有辦法給予協助的，無論是職業訓練或是立定相關的方案，若能改善甚至解決民眾所遇到的困難，自殺就不會成為他們認為的唯一選擇。

而對於有些人覺得自殺是個人選擇，旁人不應該干涉，方主任認為這牽涉到自主性問題，雖然自殺可以展現主體性，但在倫理上卻沒有絕對的自殺死亡權利，也就成了沒有標準答案的議題。

然而，我們都有關懷別人、想要藉由自己的影響幫助別人的想法，因此我們在予以尊重的同時，也可以試著理解對方的痛苦，並提供解決問題的其他方法，進而改變對方想自殺的念頭。

一問二應三轉介

自殺行為是從「想法」到「行動」的漸進過程，大部分的自殺者在執行前會透露警訊，可能是以口語或行為等不同方式表現，所以，若我們發現身旁的人有自殺警訊時，我們可以這樣做：

「問」：主動關懷與積極聆聽

一旦懷疑周遭親友有自殺念頭，就應該認真嚴肅地看待當事人發出的自殺警訊，並主動積極地去關懷、傾聽對方，讓對方抒發情緒。

一旦懷疑周遭親友有自殺念頭，就應該認真嚴肅地看待當事人發出的自殺警訊，並主動積極地去關懷、傾聽對方，讓對方抒發情緒。圖片來源：ingimage

「應」：適當回應與支持陪伴

在傾聽完對方的痛苦後，嘗試了解對方的感受和情緒，不要急於「評斷」對方的處境或想法，而是要以接納且不批判的態度回應，並提供對方其他的解決方式。

「轉介」：資源轉介並持續關懷

當對方的問題已經超過我們可以處理的範圍時，我們應該要幫對方找到適當的資源，尋求專業如心理、精神醫療資源等的協助，在轉介後也要持續的關懷對方。

自殺通常有跡可循，「自殺防治守門人」也因而成為有效防治自殺的重要策略之一，只要時時刻刻關心身旁的人，每個人都能成為自殺防治守門人。

（本文出自愛心理《【關於自殺這件事】與其說想死，不如說是不知道怎麼活》，未經同意禁止轉載。）

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