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碰到負能量的人， 除了躲，其實你可以……

看見心理 / 文‧孫昭業 Sun
在職場上或生活中，難免會遇到一些充滿負能量的人。他們可能是愛抱怨的親人、厭世的朋友，抑或是脾氣暴躁的主管、言語刻薄的同事等。敬而遠之固然是有效的策略，可以大大地減少被他們的負能量掃到的機會。圖片來源：ingimage
在職場上或生活中，難免會遇到一些充滿負能量的人。他們可能是愛抱怨的親人、厭世的朋友，抑或是脾氣暴躁的主管、言語刻薄的同事等。敬而遠之固然是有效的策略，可以大大地減少被他們的負能量掃到的機會。圖片來源：ingimage

在職場上或生活中，難免會遇到一些充滿負能量的人。他們可能是愛抱怨的親人、厭世的朋友，抑或是脾氣暴躁的主管、言語刻薄的同事等。敬而遠之固然是有效的策略，可以大大地減少被他們的負能量掃到的機會，但在現實中，我們與對方往往有著親情、友誼、同事、上下屬等關係上的牽絆，不太可能永遠不接觸、不面對。

你被負能量干擾了嗎？

當然，用什麼方式跟這些負能量的人相處和互動，完全是你的選擇。只是，他們散發的負能量雖然無色無形，也不會立刻要你的命，卻可能會擾亂你的情緒、感受及行為表現，以至於演變成你的壓力。當你出現以下7個跡象時，代表這些人的負能量已經擴散到你的生活當中，對你的身心和人際關係產生傷害。

一、經常談論對方：

你開始跟身邊的人抱怨那位冷酷無情的老闆，或者數落某位自私自利的親戚，即使在一個與他們毫不相干的場合，你都能想到他們、討論他們。他們成為你的頭號話題人物，大篇幅地佔據你的談話內容之外，還耗掉你的精力。

二、開始情緒失控：

這些負能量的人可以輕易地攪亂你的心情，引爆你的負面情緒。你因為他們而變得容易激動、情緒緊繃，像一顆不定時炸彈，隨時可能爆炸。

三、自我感覺變差：

由於對方習慣性、持續性地羞辱你、貶低你，你開始懷疑自己、失去自信，認為自己的確就像那些人所說的一樣糟糕、差勁、沒有用。

四、畏懼跟對方共處：

不論是在親友相聚或者在公司開會的場合，負能量的人讓你無法好好投入當下，消耗你的心力又浪費你的時間，以致於你一想到要跟他們接觸，就覺得頭皮發麻，甚至設法逃避任何共處的機會。

五、甘願被同化：

當你出現「既然沒辦法對抗，不如就認同吧」的念頭時，你的言行可能開始悖離自己原有的價值觀。這是一個人非常無助時的選擇，卻會讓你付出失去自我的代價，讓自己更加混亂。

六、使用不健康的紓壓方法：

為了紓解對方帶給你的壓力或不舒服的感受，你用大吃大喝或依賴酒精的方式，讓自己暫時感覺好過一點。然而，長久下來，受害的人還是你。

七、殃及你的人際關係：

例如你被負能量的人搞得心情很差，於是看任何人都不順眼，覺得別人都是來找碴的，或者也把不好的情緒轉嫁到身邊的家人、朋友身上。

劃清你和負能量人的情緒界限

面對負能量四射的人，我們或許不是每一次都能選擇迴避或切斷關係，卻可以建立情緒上的界限，以維護自己的身心健康及生活品質。「情緒界限」的概念是，一個人與外界互動時的情緒反應都是自己的選擇，所以，我為自己的行為和情緒負責，但不必為對方的情緒和行為負責。

「情緒界限」讓我們在情緒上與負能量的人保持一定的心理距離，給了我們一個自我維護的範圍。比方說，老闆因為不滿你的業績，對你大發脾氣，用貶低的字眼指責和批評你。你可以為業績不佳這個客觀事實負責，去釐清老闆的期待，尋求改進之道。但老闆選擇以憤怒和人身攻擊的方式表達他的期待，則是他個人的問題，不是你的責任，更不必跟著他一起攻擊自己。

同樣地，當你身邊那些負能量的人對你造成壓力或干擾時，你得尊重自己的感受，不去無限上綱地承擔他們所有的怨念、憎怒及不快樂，不跟他們的情緒同步起舞，不為他們「過多」或「過當」的情緒和言行感到歉疚。

當我們建立了屬於自己的情緒界限，清楚地知道自己的責任到哪裡，以及自己的感受和需求是什麼時，會更有能力做出自己想要的選擇，也可以不再成為負能量之下的受害者。

（本文出自看見心理碰到負能量的人，除了躲，其實你可以……》，未經同意禁止轉載。）

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