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懂不懂孩子很重要！父母不能只依賴「教養偏方」

時報出版 / 文/兒童臨床心理師李介文
孩子狀況涉及情緒、心理、人際、學習，身為家長的我們也活了幾十年，成長過程中可能也經歷過類似問題，我們自己會有各式各樣的方法，或者說偏方。報系資料照，示意圖，與當事人無關。
孩子狀況涉及情緒、心理、人際、學習，身為家長的我們也活了幾十年，成長過程中可能也經歷過類似問題，我們自己會有各式各樣的方法，或者說偏方。報系資料照，示意圖，與當事人無關。

生活中常會遇到的場景，包括孩子因為一點小事就哭或生氣、想法負面、違抗大人的指令、上課不專心、寫功課拖拖拉拉、人際關係不佳等。如果用年紀來區分，大概從幼稚園到十八歲前，孩子有上述這些問題或上述以外的問題，而你也試過一些書、試過一些教養方式，或者跟老師討論過，效果依然不佳，那麼建議你帶著孩子到兒童心智科看看。

兒童臨床心理師李介文在其新書《你的孩子不奇怪》（時報出版）提到，兒童心智科是一個團隊的合作，除了醫師與心理師之外，還有護理師、職能治療師、物理治療師、社會工作師等等，所以我在接下來提到的內容，是以心理師的角度來分享兒童心智科在做的事情。

在醫院或診所裡，孩子或家長是不太會直接遇到心理師的，通常會有醫師看診，初步判斷孩子的狀況以及是否需要用藥，有一些情況，醫師會轉介給心理師，就是用一些心理學的方法來了解孩子的狀況，有些醫院會直接叫「心理測驗」，但你不用把它想成一種考試，其實心理測驗也只是「心理學方法」的其中之一，其他例如觀察孩子的行為、有系統的收集孩子相關資訊，以及判斷孩子精神與情緒狀態等，也是一種心理學方法。

為什麼需要心理衡鑑呢？

有可能是醫師在診間的時間不夠，無法很完整的看到孩子的樣貌，或者家長所提出的問題或困擾，孩子在診間並沒有出現，所以醫師會請心理師再看清楚點，希望心理師提出佐證來協助醫師判斷。另一種可能是，需要把孩子的行為具體化與數據化。例如最常見的注意力不足，如果小明跟小華的家長都說孩子們有注意力不足的情況，那麼心理師就需要判斷：到底有沒有？如果有，嚴不嚴重？有多嚴重？心理治療是延續著心理衡鑑來的，所以完整與正確的心理衡鑑是重要的，就像去旅行，如果出發的方向是錯的，無論是搭火車或搭飛機，都沒辦法到達目的地。

臨床上常會需要「常模」，也就是大數據，來協助我們說明孩子的狀況，所以你可能會聽到心理師這樣講：「小明的注意力不足，在測驗裡面遺漏的反應比較多，如果跟同年紀的孩子相比，小明的表現可能會落在後百分之五，也就是說，如果有一百個同年紀的孩子，一起來比注意力，小明是倒數後五名。」

你注意到了嗎？「同年紀」是個關鍵字，一個行為需要注意或矯正與否，跟年紀以及所處的環境有關，例如一個兩歲的小孩，得不到想要的東西而哭鬧、在地上打滾，是可以被接受的；如果一個小學生在同樣的情境做出同樣的行為，就很值得注意了。

總結一下，心理衡鑑就是盡可能的了解家長所擔心的問題(臨床上稱為「主訴」，也就是這一次來看醫生的原因)，並協助醫師判斷這個問題到底有沒有？到底嚴不嚴重？原因是什麼以及規劃如何治療？李介文說，門診其實經常看到「自以為理解孩子」的家長以及「覺得爸媽都不懂」的孩子們，彼此間衝突的明顯對立，也讓親子關係僵持不下。

那麼，兒童心智科可以幫上什麼忙呢？因為孩子的狀況涉及情緒、心理、人際、學習，身為家長的我們也活了幾十年，成長過程中可能也經歷過類似的問題，所以我們自己會有各式各樣的方法，或者說偏方，例如對於感冒喉嚨痛，有些人會說吃冰糖燉梨一樣，我也曾遇過有些媽媽說，當嬰兒哭的時候，只要比他哭的還大聲，嬰兒就會停了。

圖為《你的孩子不奇怪一改變， 從理解孩子的奇怪開始》書封。時報出版社提供
圖為《你的孩子不奇怪一改變， 從理解孩子的奇怪開始》書封。時報出版社提供
當我遇到家長對於教養有自己的偏方時，還真有點尷尬，因為這些經驗不見得是錯的，雖然有些缺乏實際的科學證據，但有些人用起來還真的有效，既然如此，心理師與兒童心智科團隊存在的價值是什麼呢？這時候不得不賣弄一下我的專業了，畢竟心理師的存在就是在學習與整理各種孩子的狀況、問題、各種有效的解法，最重要的是判斷你的孩子適合哪一種解法。有許多家長看了許多書、上了許多課程，急著要回家試試這些方法有沒有效，卻忽略了最重要的一點，我的孩子到底是什麼樣貌？

（本文出自看見心理《你的孩子不奇怪一改變， 從理解孩子的奇怪開始》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

親子教養

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