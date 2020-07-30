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牌位這樣安恐衰運纏身 一個關鍵當心家運受影響

時報出版 / 文／賀逸娟
蔡老：「你家祖先都站在外面，是誰來安祖先牌位的啊？上面沒字，你們都沒發現嗎？」阿元往祖先牌位細看：「啊，真的耶，我們五年來都這樣拜啊！」 圖為神主牌示意圖，非當事者。聯合報系記者洪上元／攝影
蔡老：「你家祖先都站在外面，是誰來安祖先牌位的啊？上面沒字，你們都沒發現嗎？」阿元往祖先牌位細看：「啊，真的耶，我們五年來都這樣拜啊！」 圖為神主牌示意圖，非當事者。聯合報系記者洪上元／攝影

天母聊齋館實是一家位在天母的佛教文物店，第一代老闆是慧明居士，第二代老闆是張炎，專門處理光怪陸離、度化鬼祟精怪之類的案子。店內還有二位不算員工的志工，是老居士的朋友「澎湖法師長」蔡達剛，人稱「蔡老」所謂「法師長」，跟澎湖的小法文化有關。早期澎湖居民都以捕魚為業，出海前都會到宮廟祈請神明保佑。服務於宮廟並研修術法的人，成了居民和神明之間的溝通者，稱為法師。而法術能力較高、得人敬重的，就被稱為「法師長」，可說是當地信眾的心靈導師；另一位，智秀是佛學院學生。

第二天早上九點集合出發，前往仁德鄉拜訪警察阿元老家。阿元之前有先跟蔡老講過，他說這幾年工作似乎欠缺一點運氣，每次升遷好像都差臨門一腳，屢屢擦身而過。論功績、考績，他都是表現很好的，偏偏長官另有愛將，或原本升遷都定案了，結果底下的新兵出差錯，害他沒升成。他二弟和女友訂婚，莫名其妙又告吹，感覺家運不好。所以藉著這次台南行程，想一口氣把文物店的高手都請來家裡鑑定一下。

阿元在前座幫著司機大哥指路，然後車子停在一棟透天厝前面，應該就是阿元的家。站在門口的長輩應該是阿元老爸，他靠過來先和蔡老握手，然後帶大家進去。客廳茶几上擺了一大盤的水果、點心，有熱茶可喝，也有汽水、咖啡等等。眾人在一樓客廳稍作休息，阿元帶著蔡老到家裡看看。

阿元提到，五年前幫家裡重新裝潢，把老爸房間換到一樓，免除上下樓梯的不方便；也買了新的神桌，連同祖先牌位一起更新，安在四樓佛堂。但聽老爸講，夜深人靜時偶會聽到一樓客廳有人聲喧鬧，但他起身一探就消失。之後阿元領著蔡老，一層樓一層樓看過，走到四樓小佛堂，那裏光線充足、空氣流通。

蔡老皺著眉頭，嘴巴嘀咕著：「怎麼他們都站在這裡？」然後便往神主牌前望去，但老花眼加上輕微近視看不出所以然來。

蔡老：「阿元，你叫張炎上來，請年輕人幫我看，我眼睛不好。」張炎來到頂樓之後，蔡老要她看一下祖先牌位。

張炎看了一下：「奇怪，沒寫姓氏？為什麼會沒寫姓氏？」 蔡老：「你家祖先都站在外面，是誰來安祖先牌位的啊？上面沒字，你們都沒發現嗎？」

阿元往祖先牌位細看：「啊，真的耶，我們五年來都這樣拜啊！」

阿元的老爸：「害啊，我真是不孝啊，害祖先在外面罰站。那時候我買神桌、神主牌， 店頭說會一條龍服務好，連同神像、牌位都會幫我安好。」

蔡老：「阿元啊，你點個香，在祖先牌位前稟明緣由，然後把牌位拿下來，也拿支毛筆或粗的黑筆吧！」 阿元照著蔡老的話，小心謹慎地把祖先牌位拿下來。

蔡老：「阿元，你寫吧！把姓氏寫上去。」

阿元：「我字很醜啦，不行啦！」

蔡老：「要不然是誰寫？看張炎要不要幫你寫。」

這時阿元的老爸靠過來：「阿元啊，拜託那位出家師父來寫啦！出家人有佛祖當靠山， 請她來寫啊。」 張炎：「對對對，沒錯，我去叫智秀。」

智秀來到四樓佛堂，聽完原委，很阿莎力地說：「好啊，那就我寫。」

圖為《天母聊齋館》書封。時報出版社提供
圖為《天母聊齋館》書封。時報出版社提供
智秀師用黑筆慢慢地寫上「陳」字，寫完後，合掌念了「南無本師釋迦牟尼佛」，接著聽到「戚戚簌簌」的聲音，感覺很多影子衝進牌位。

蔡老：「好了，引進去了，智秀順利把你家祖先的魂魄靈識帶進牌位了。你們不要小看神主牌，那是家族的運程傳遞，透過祭拜、傳承香火，家運才會興旺。」

阿元拿了一個紅包給蔡老，蔡老轉給智秀：「你寫的，給你啊。」智秀靦腆地收下。

阿元面露歡喜，很高興能夠認識這群特別的人，幫忙解決了家中祖先問題，一切圓滿，老爸從此安心。他興高采烈帶著大家去吃素食餐廳，要好好謝謝大家。

（本文出自《天母聊齋館》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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