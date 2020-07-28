婆媳之戰：我們要的不一樣

有一種關係，對已在婚姻中和論及婚嫁的女性們，特別的微妙，那就是婆媳關係。在心理學領域，婆媳關係對崇尚個人主義的西方世界，鮮少被提及，但在以#集體文化為基的華人社會，婚姻並不只是建築在自己跟伴侶兩人想要的幸福愛巢那樣的單純，一張輕盈的結婚證書，卻往往沉重地秤起了兩個家族聯姻下的愛恨情仇，它牽扯著是兩方家庭中的成員，尤其是同住屋簷下#兩個女主人的權力角力，都可能動搖了美滿婚姻的基石....

琪琪在婚後盡責地做好全職妻子與媳婦的角色，起初，她把婆婆當作自己媽媽看待，所以對與婆婆同住並沒有怨言，但時日一久，婆婆的固執與習性，讓身兼照顧孩子的琪琪，開始感到壓力，逐漸失去耐性，對婆婆的怨言與不滿與日俱增：

『很奇怪！為何婆婆每次買東西，包垃圾都要用到好多個塑膠袋？這樣好不環保啊！』

『她冰箱總是堆滿食物，我跟她說不要放這麼滿，這樣會失去冷藏的功能，但她就是不聽，放到食物過期了都還在放。』

琳達是個能幹的職業婦女，忙於工作外，下班後還要出錢出力照顧體力漸衰退的婆婆，起初，兩人互動還算平和，漸漸地，琳達每次看到婆婆開始覺得很不順眼：

『婆婆現在年紀大又生病，身體出現讓人不舒服的味道，我每次進她房間都快受不了！』

『她怎麼買那種零食給我孩子吃？! 這種食物對小孩子是不好的，她怎麼都沒有去想呢？』

另一方，婆婆也有委屈要訴：

『媳婦是很乖很負責，可是就是講話很直，教我要幹嘛幹嘛的，我聽了就不舒服，我有我自己的習慣，這樣逼我改，好像她都是對的，我都是錯的，我就是不舒服。』

『她下班後，就在打電腦，我幫她打掃房間，照顧小孩，煮飯洗衣，她卻是臭臉給我看，說我進他們房間怎麼沒有敲門？好像我連個僕人都不如！』

『媳婦好愛買衣服鞋子，房間滿滿都是，有夠浪費！不省一點怎麼養家？想當年，我省吃儉用才把孩子養成有現在的成就啊！』

「想當年」這三個字，往往是上一代拿來傳達自己曾有的付出與偉業所應該得到的尊重，卻也常常換來年輕世代心生對方倚老賣老，跟不上時代的不屑...

著名的奧地利心理學家阿德勒提倡的個體心理學中特別強調生活型態對人的影響。所謂生活型態，是我們對世界與他人、自己所賦予的意義，簡而言之，生活型態其實就是一個人的個性或看待問題的習慣，它受著家人關係位置、家庭價值、人生經歷及社會文化等等各種因素的影響。

兩個家族的聯姻，所面臨到的不僅是世代處事的差異，也是個體過往生活型態中所體驗的心路歷程的不同，這歷程的差異，涵蓋著不同時代背景下相異的文化期許與價值觀的養成，如果，不去理解對方言行的形成脈絡，這樣的婆媳之戰就會常常上演。

情緒，往往不是因事件本身而起，而是我們對事件如何解讀而生。所以，如何促進婆媳間的良性互動，我在此提供幾個方向供大家參考：

一、 同理：理解彼此不同家庭與世代的成長背景與歷程，並盡可能地放下評價，每個評價都是世代間不同文化下所產生的觀點，沒有絕對的對與錯，如果婆媳之間能先放下自我主觀，傾聽並理解對方行為產生的背景，而不是強加自己的「認為」與「應該」在對方身上，才能進一步理性冷靜地與對方溝通。

二、 接納：當放下個人價值觀，改變自己看待對方的角度時，接納就能逐步產生。接納對方的樣子與行為，不求改變對方，先求改變自己。

三、 欣賞與肯定：對方行為的問題不等於她整個人，如果我們可以跳開對問題的執著，而去看到彼此的優點，彼此常常互相欣賞與肯定，逐漸累增的正能量也能修復長期腐蝕的關係。

四、 把婆婆當一個長者看待：以現實層面來看，除了因從小缺乏母愛對婆婆形成的投射與依賴的例子外，婆婆是難以跟親生母親畫上等號的。在華人社會中，能對媽媽說的話，不見得能對婆婆說，然而現實環境的角色期待，常常讓身為媳婦者腦子想把婆婆當自己媽媽看待，卻又免不了落入與自己媽媽的比較，遇到挫折時，「她是老公的媽媽，又不是我媽，她憑什麼？」的不滿與沮喪又會與想做個好媳婦的矛盾中相互打架著。如果能跳脫己身的角色，把婆婆視為一位長者，理解長者在這年齡階段的生理與心理需求，理解她可能不再是孩子重心的失落與恐懼，維持心理界線，不介入對方議題，才有可能長期和平相處。

最後，我要說的是，婆媳之間的問題最關鍵的其實是另外一半的位置。夾在中間的伴侶，雖然也不好受，但是伴侶的態度及作為，是婆媳會如何發展的關鍵角色。婆媳之戰推演出來的核心問題往往變成是夫妻之間互動的議題，所以，如果你發現自己陷於婆媳關係的困境時，也許是時候該去檢視你跟另一半的關係了。

（本文出自看見心理《婆媳之戰》，未經同意禁止轉載。）