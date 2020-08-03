11種開車行為洩露本性 平時性格溫和的他竟砸車洩憤？

從多年搭人便車與自己開車的經驗中，我發現了一個非常有意思的現象，那就是，不管是什麼牌子的車子，都像一部Ｘ光機一樣，會把那個坐在駕駛座上、手握方向盤的人的真實面目照得一清二楚。不過，由於照出來的本性，與原來所認識的那個人的樣子相差太多，往往需要再認識一次這個朋友。專業諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，相信很多人都有過類似的奇妙經驗，譬如，搭某個同事的便車時，突然發現，平常看他做事慢條斯理，甚至有點拖拖拉拉的，但開起車來卻橫衝直撞，讓人嚇出一身冷汗；也有的人剛好相反，平常做事勇往直前，開起車來卻四平八穩。到底開車時會出現哪些小動作？和個性之間又有什麼關聯？下次有機會搭朋友的便車時，不妨做個細心的觀察家，把他的各種言行舉止記在腦海中，相信會更進一步認識對方的人格特質。

充滿侵略性的「路怒族」

在很多手機影片及電視新聞上，常常會看到暴躁易怒的駕駛人，只因被別人按個喇叭提醒，或是別人超車讓他不爽，就衝動到攔車爆打、砸車洩憤。有人稱這群人為「路怒族」，開車不愉快就會轉成侵略性的駕車行為(Aggressive driving)。開車時何以特別容易引發「路怒族」的情緒？有些「路怒族」是把車子當成自己的私有領土，一旦感覺私領域被侵犯，就會立刻採取激烈的防衛措施。也有些「路怒族」會把別人「超車」跟「按喇叭」的行為解讀成挑釁、敵意的意思，於是二話不說，立刻不分青紅皂白下車報復對方。

還有些「路怒族」是因日常生活中累積大量不滿的情緒，以至於看什麼事情都不順眼，任何小事都會讓他們大暴走。另外，氣溫高低也跟情緒息息相關。研究發現，炎熱夏天暴力犯罪的比率也有上升的趨勢，特別是濕熱難耐的時候，很容易引發開車衝突。還有若開車駕駛剛好處於「雙相情緒及其相關障礙症」(躁鬱症)的狂躁期，也很容易生氣失控，變成不可理喻的「路怒族」。

邊開車邊演說的人

邊開車邊演說的人也很常見，不管原本從事什麼工作，只要一上了車，就立刻搖身一變成為聲音宏亮的政治演說家，特別是碰到交通混亂的塞車時刻，他更是口若懸河地講個沒完沒了，從交通問題一路批評到國家大事。政府官員在他眼中都是笨蛋，學者專家均是蠢才，沒有人比他更具有智慧了。如果這種類型的人思想又較為偏激的話，那他們在現實生活中便很容易遭遇挫折。惡性循環的結果，往往會讓他們看什麼都不順眼、做什麼都不如意，總是覺得自己懷才不遇，全世界的人都對不起他。

性別歧視的人

抱持性別歧視的人，在他們眼中，女人多半不如男人，所以，只要一看到開車速度比較慢、倒車入庫不甚靈光的車子時，便會立刻以非常輕視的口吻強調：「這一定是女人開的車。」如果事實證明開車者的確是女性時，他更會得意洋洋地笑說：「你們女人根本就不會開車，還要出來跟男人爭道。」對有性別歧視的人來說，女性最好乖乖待在家裡，才是最好的歸屬。

緊急煞車、橫衝直撞的人

喜歡緊急煞車的人往往情緒也較為焦躁，性格常會處於不安定的狀況，因此開起車來會毫無預警地來個緊急煞車，讓全車的人越坐越緊張。橫衝直撞的人和緊急煞車的人頗為相似，大多是個性急躁且缺乏耐性的人。他們會為了求快而採取非常的手段，譬如，開車時會抄捷徑或不斷地變換車道，結果反倒欲速而不達，這時他的火氣會直衝腦門，動不動就遷怒他人。

追求速度的人

喜歡追求速度來紓壓的人，通常都有自我壓抑的傾向，會刻意隱藏自己的本性及喜好。所以，當他碰到不喜歡的事物時，常會勉強自己假裝喜歡；或是明明很討厭某個人，但表面上依然笑臉迎人；或是心裡不想做的事，卻不懂得如何拒絕。而當他實在受不了外在人情世故的壓力時，往往會以出走、失蹤、飆車等冒險行為，來平衡內外失調、表裡不一的情緒感受。

烏龜慢跑的人

開車像烏龜一樣慢的人，可能是年紀大了反應變慢，也可能是個性較為溫吞的慢郎中，他們無論為人或處事都比較小心謹慎，非常重視安全，寧可慢一點也不要發生意外。

自言自語的人

或許是經常一個人開車上路，身旁缺乏一個講話聊天的伴，久而久之，他們便養成自言自語的習慣。而當他們一旦習慣成自然後，以後即使有人坐在他的身邊，他也會旁若無人地喃喃自語起來。有自言自語習慣的人通常朋友都不會太多，沒事時他們喜歡做做白日夢，讓思緒漫無目的地四處遊走。所以，音樂對他們來說，就如同陽光、空氣和水般的重要，他們不但一上車便立刻扭開音樂，還要邊聽邊唱，流露出一副沉醉不已的模樣。至於聽音樂的動機，有些人是為了提神，以免長途開車會睡著；也有些人則是趁機練歌，希望有朝一日能有演出的機會，通常他們亦有某種程度的自戀傾向，很容易沉醉在自己的世界裡。

從不開發新路線的人

從不開發新路線的人，只敢開曾經走過的路線，不只個性較為謹慎保守，也較為膽小害怕，只要是從沒去過的地方，他都會卻步，即使有人自告奮勇要帶路，他也會想辦法拒絕對方的好意。在現實生活中，從不開發新路線的人既不敢嘗試新奇事物，連做個決定都猶豫不決，最好世界靜止不變，這樣他才會有安全感。

畫路線圖的人

每次在出門辦事前，畫路線圖的人會先依照地點的遠近和方向來規畫開車路線圖，然後按圖行事，不會想到什麼做什麼，徒然浪費時間在往返奔波上。一般而言，行前喜歡畫路線圖的人都有「時間就是金錢」的觀念，同時也會為自己的生涯訂定近程、中程、遠程的目標，具有不錯的組織力，思考方面也頗為縝密周到。

不守規則的人

開車不遵守規則的人通常不把交通規則看在眼裡，無論是違規停車或是闖紅燈、黃燈、超速、超車，他都覺得理所當然。除了開車不守規則外，他們在做其他的事情時，也可能會鑽法律的漏洞或是走後門，舉例來說，從事投資事業時傾向操作短線，不太有耐心做一分耕耘一分收穫的事情。

奉公守法的人

奉公守法的人行事作風和不守規則型的人完全相反，他們不但遵守所有的交通規則，做起事來更是認真實在，絕對不會動歪腦筋或走後門。雖然和奉公守法的人相處既有安全感也很有保障，不過，由於他們的言行舉止一點也不踰矩，所以相對的也比較不會營造生活情趣，既不會甜言蜜語也不懂得羅曼蒂克，需要靠自己製造浪漫情調。

圖為《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供 林萃芬指出，在自己還不會開車以前，我很好奇：為什麼一個人「開車前」與「開車後」會有這麼大的差別？究竟是哪雙看不見的手，在暗中為他們的個性做整形手術呢？等到自己也成為駕駛者後才知道，原來人在開車的時候經常是處於「無意識狀態」，所有的動作都是被制約的反應，難怪會不自覺地流露出不為人知的本性來。

此外，人與人相處時需要應酬客套、做做表面功夫，以免得罪他人；可是，人與物相處時哪還需要如此客氣，反正機器是死的也不會有感覺。於是，各式各樣的小動作、小尾巴便統統露出來了。經由開車去印證一個人的個性，可以觀察的訊息實在太多了，不僅從「價值觀」到「獨特性」都能一窺究竟，還能進入對方的潛意識，看到隱藏性的自動化反應，可說是最豐富的觀察旅程，有時甚至還會解開讓你百思不得其解的謎底。

（本文出自《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）