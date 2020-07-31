別放棄自己落在框框外的每個樣子...學著信任自己開始吧

我們生活在一個追求光明、厭惡黑暗的文化中；事實上，「對快樂的追尋」是美國文化基本的指導守則之一。在我們踏入世界冒險時，我們仰慕快樂的臉孔，戴上微笑的面具。根據統計，脾氣溫和的嬰兒會比難取悅的嬰兒受到更多稱讚，而活潑的青少年所吸引到的正面注意力，比陰沉的青少年來得多。雪瑞兒・保羅在其新書《焦慮是禮物》提到，我們的文化推崇個性外向的人作為理想，並視其為人格類型的極致，在這種文化之下，我們小時候就接收到這樣的訊息：性格比較憂鬱的人，一定是自己有問題。我們學到的是「放輕鬆」，聽到的是「活潑點」，我們得掃除生活中和你自己混亂、鬆散、狂暴的那些部分，把它們藏在黑暗中。

你早就被說服要獲得快樂，就必須遵從文化的期望和進度表：即使和你的學習風格相反，也得在學校表現良好；即便你很內向，只想要有一兩個很親密的朋友，還是必須交遊廣闊；就算你比較喜歡閱讀或創作，只要你是男孩就得運動；即使你選擇的道路並不需要學士文憑，滿十八歲還是免不了上大學；即使你並不喜歡聚會狂歡，還是得這麼做。

接著，找一份好工作、結婚、買房、生小孩，越來越勤奮工作，在公司裡往上爬，生第二胎，賺很多錢，買一棟更大的房子和更貴的車，退休─照著這樣的順序。某部分的你知道遵循這種公式並不能確保幸福快樂，但除非你有意識地選擇違抗文化慣例，否則你很可能變成溫馴的綿羊，盲目地沿途追隨。若是如此，你就捨棄了由自己獨特的個性、天賦、特質、需要和渴望交織而成那美麗的撲朔迷離─最重要的，是你放棄了自己落在框框外的每個樣子。

若年輕人小時候被教育的不是追尋快樂，而是如何朝意義和滿足的方向前進的話，就能在很大程度上減輕他們的焦慮。比起快樂，我們真正需要傳遞的訊息是圓滿。這意味著父母將從各種來源(小兒科醫師、教師、牧師、朋友和媒體)接收到這樣的訊息：他們孩子的良善之處，比錯誤的地方要多得多；孩子的目標不一定非得是幸福快樂的生活，而是藉由堅韌的自我信任的引導，追求充滿意義的人生。

【練習】我可以信任自己，來取代各種「應該」的想法

若要辨認你是否把自我信任交出去了，最快的方法之一，就是仔細聽「應該」這個詞是不是占據了你的想法和語句；我一聽到「應該」這樣的句子，就知道我的患者正為外在施加的期望煩惱著，並且無可避免地將自己和文化中完美的「好」或「正確」的行為做比較，接著就產生了焦慮。

圖為《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》書封。時報出版社提供 例如這句話：「我要和戀人見面了，應該更興奮才對。」我們帶著一個深植心中的想法，如果你和另一半分隔兩地，卻對對方沒有渴望的話，就表示這段關係有問題或少了什麼。我們的腦袋就會想著：「我愛得不夠深」或「他是錯的人」，焦慮的惡性循環隨之而來。

你如果想從「應該」的心態康復，請開始注意這個詞在你的自言自語中出現的頻率有多高，以及當你被「應該」的想法折磨時，內心的感覺是什麼？當你聽見「應該」這個詞的時候，反向思考一下，問問自己：「現在這一刻，有什麼是能讓你自己和別人都感受到滿滿的恩澤的？」

（本文出自《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》，時報出版，未經同意禁止轉載。）