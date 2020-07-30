你的購物衝動指數有多高？月光光還是控制不住買買買

新冠病毒讓全世界的人們都共同經歷一場不確定、不可控的突發危機，也造成全球經濟衰退，隨著疫情趨緩，政府為協助產業復甦提高消費的誘因，推出「振興三倍券」來鼓勵消費。專業諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，從一個人的用錢習慣是量入為出的理性型？還是入不敷出的月光族？還是一毛不拔的鐵公雞？亦是對自己大方對別人小氣的類型？都可以有效預測未來跟他過生活的幸福指數。

光看一個人習慣把錢花在哪裡，就能看出他的價值觀，還有他會如何求生存以及過好生活的方式。譬如說，有人買衣服只為了遮蔽身體的功能，也有人強調要保暖、涼爽的質料，也有人注重美觀個性，也有人要彰顯身份地位，不同的心理需求花費的金錢自然也不同。金錢不僅能滿足我們的物質需求，更能滿足不同的心理需求，甚至成為操控別人的工具。

● 過得更好的期待心理

很多人花錢買東西，是為了讓生活過得更好、更有意義，更令人滿足。彷彿買了這樣產品就能改善生活品質，包括健康、舒適、安全、活力。買到能夠帶來滿足感的產品，我們就會進而產生期待感，渴望再享受一次。像很多人會不斷花錢買各式各樣的按摩器，便是期待身心可以更舒暢。

● 改變情緒的愉悅心理

購物能夠改變情緒的原因是，期待感可以擴大滿足感，光是逛逛看看，本身就是一種娛樂。這個時候，如果銷售人員適時扮演製造歡樂的綜藝角色，帶領顧客體會愉悅的購物經驗，例如，當顧客試穿時，在一旁發出讚嘆聲：「好漂亮」、「好襯膚色」，或是熱心的陪伴顧客一起選購產品，或是在顧客心情欠佳時，聆聽顧客的心聲，都能讓顧客得到情緒撫慰的效果。當顧客在店內產生愉悅的情緒，花費往往會超過原本的預算。

現在由於網路購物突破時空的限制，很多人在感覺心情低落、空虛寂寞的時候，會習慣透過網路瀏覽購物來轉變痛苦情緒。這個時候，雖然沒有銷售人員在旁邊鼓吹，但不知不覺動動手指，常常會買下超乎預算的商品。此外，花錢聽音樂會、演唱會，觀看運動比賽，欣賞藝術展覽，也能獲得想要的愉悅情緒，讓心情變好。

● 嚮往名人的憧憬心理

雖然自己不是名人，卻能享受跟名人一樣待遇，擁有一樣的物品，也會產生美好的感受。也因此，超級名模、好萊塢明星最愛的包款，都能造成一股風潮。另外，皇室生活也是讓很多人羨慕憧憬的，雖然生長在皇室無法自己選擇，卻能選擇穿跟王妃一樣的衣服，拿一樣的包包，或是把自己的小孩打扮成小王子、小公主，彷彿透過穿一樣的衣服，高貴尊榮的感覺也會連帶跟著不同。

● 害怕落伍的流行心理

追求流行的行為背後，其實隱藏著害怕落伍的心理，擔心自己跟不上潮流，別人都有只有我沒有，恐懼自己會因此被排擠，需要透過擁有流行商品，來感覺自己跟得上時尚的腳步。

● 害怕選錯的從眾心理

除了害怕落伍以外，我們還會害怕跟別人不一樣。事實上，很多商業的操作手法都是運用「從眾心理」，不斷強調：「現在正流行」、「大家都在用這個產品」。我們的決策行為很容易受到環境的影響，而且是不自覺的潛意識行為。舉例來說，最常見的就是跟著「排行榜」買東西，隨著排隊人潮選擇餐廳，心理總覺得跟著大家一起買，比較不容易選擇錯誤。

● 留下回憶的紀念心理

周遭朋友中，很多人喜歡購買紀念商品，譬如說，第一次旅行的紀念品、結婚週年紀念品、定情的紀念物，每當看到紀念品就會喚起過去的美好回憶。無論是我的觀察或研究都顯示，女性比較喜歡收集紀念品，除了花錢買紀念品外，拍照也是留念的重要方式，這就可以說明，何以女性比較在意要拍攝美麗浪漫的結婚紀念照片。喜歡買紀念品的人，通常也習慣慶祝紀念日，每年都要過結婚紀念日，覺得這代表「永不忘懷」、「真情不變」、「歷久彌新」，倘若另一半不瞭解紀念背後隱藏的意義，就很容易引發無謂的衝突。

【測驗】你的購物衝動指數有多高？

在這個講究行銷的時代，每樣商品都使出渾身解數吸引消費者掏出鈔票來購買，下面這個測驗可以評你的購物衝動指數，看你的性格是屬於理性消費？還是衝動消費？請根據真實感覺做答。

1.你很少擔心錢包裡有沒有錢？ (是□／不是□)

2.逛街前你很少思考要買些什麼東西？ (是□／不是□)

3.看到親朋好友剛買的戰利品，你也會想盡辦法買到手？ (是□／不是□)

4.即使沒有上街或上網消費，你也會在腦中構思要買些什麼東西？ (是□／不是□)

5.常常覺得如果沒有買到某樣產品，就會蒙受損失？ (是□／不是□)

6.經常獨自一人出門購物？(是□／不是□)

7.每當心情欠佳，就會很想上街或上網買東西？(是□／不是□)

8.從來沒有計算過自己花了多少時間購物？ (是□／不是□)

9.經常會因為花錢買東西，而被家人責罵？ (是□／不是□)

10.曾有過想不起來或不知道自己為什麼要買某樣東西的經驗？ (是□／不是□)

11.日常生活中，購物是最重要的休閒娛樂？ (是□／不是□)

12.有時候會買下不需要的東西？ (是□／不是□)

13.為了買到心愛的東西寧可忍受挨餓？ (是□／不是□)

14.曾經為了買到某樣東西而跟別人借錢？ (是□／不是□)

15.認為打折時買東西最划算？ (是□／不是□)

※ 結果分析 ※

◎ 答案中五個以下「是」者，表示你的購物衝動程度屬於「輕量級」，要繼續保持下去。

◎ 答案中六到十個「是」者，顯示你的購物衝動程度屬於「中量級」，要開始注意自己的購物行為。上街或上網購物前，必須先自問自答三個問題：

第一個問題是：「這樣東西是必需品嗎？」

第二個問題是：「不買的話會如何？」

第三個問題是：「有多餘的錢購買嗎？」

只要其中一個問題回答：「不是」，就要打消購買的念頭，以免造成無謂的浪費，囤積太多無用之物。

圖為《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供 ◎ 答案中十到十五個「是」者，你的購物衝動指數屬於「重量級」，常常提醒自己，過多的物欲不僅會拖垮財務，更會造成身心負擔，從現在起，要培養其他休閒嗜好，學習做財務規劃，養成記帳的好習慣，務必量入為出，才能真正享受購物的樂趣。

林萃芬說，諮商的過程中我發現一個心理現象，內心寂寞的人比較容易購物成癮，不只透過購物填補空虛的心靈，也渴望經由裝扮自己來提升魅力感，吸引別人關注的目光。想要改變購物成癮的行為，需要先深入了解購物行為背後所隱藏的意涵，找到真正的關鍵鑰匙後，自然能夠找到控制購物行為的有效方法。

（本文出自《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）