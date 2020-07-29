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從韓劇《雖然是精神病但沒關係》分析虐待動物的人

時報出版 / 文‧林萃芬
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」演出女主角。圖／Netflix提供
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」演出女主角。圖／Netflix提供

《雖然是精神病但沒關係》蟬聯Netflix台灣排行榜收視冠軍，可說是本月人氣最旺的韓劇，故事描述一位美麗的少女住在森林深處，總是獨自一個人所以常感到孤單又無聊，無意間，救了一個墜入冰湖的少年，那天之後，那少年成為她的玩伴，總是緊跟在少女身後。某一天，少女跟少年在山中玩耍，少女突然轉身，小心拿著一隻鮮豔的蝴蝶，左右兩手分別握著蝴蝶展開翅膀，雙手用力一扯在少年面前將蝴蝶翅膀扯掉，少年低頭望去，發現滿地都是少女已扯落的蝴蝶翅膀，少年驚嚇的跑走了。幾年後兩人再次相遇，一位是具有反社會人格的童書作家高文英，一位是在精神病房當了十年護工的文鋼太，是否會因為小時候的偶遇就註定成為彼此情感的鏈結。

諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，成長的過程中，父母若是常常用語言威脅孩子，管教非常嚴厲卻又缺乏時間督導，很少花時間陪伴孩子，也沒有花心思觀察孩子的行為舉止，親子之間的依附情感薄弱，無形中養成孩子反社會人格傾向。記得多年前，有次和一票朋友到風光明媚的海邊度假別墅過周末。就在大家換好性感的泳裝，套好輕鬆的海灘裝，嘻嘻哈哈前往海邊玩水的途中，有人發現了一隻渾身濕淋淋的落水狗，大家不約而同停下了腳步，你一言我一語地討論該如何幫忙這隻小狗狗。

沒想到，正當我們埋首在包包裡想找點零食給小狗狗果腹時，有個平日脾氣溫和的朋友，竟然對著小狗邊跺腳邊大聲咆哮，嚇得那隻小狗當場尿失禁，渾身顫抖地灑了一地尿。更驚人的是，這個平常說話輕聲細語的朋友看到小狗驚嚇過度的反應，竟足足興奮地笑了十分鐘。我永遠忘不了他那張兩眼發亮的滿足表情，至今想起來都覺得不舒服。

金秀賢接演新戲「雖然是精神病但沒關係」。圖／Netflix提供
金秀賢接演新戲「雖然是精神病但沒關係」。圖／Netflix提供

所以，千萬不要以為脾氣好的人就會對你好，在我認識的人中，就有不少人是只對「外人」好，而不對「自己人」好的，越是跟他們關係親密的人就越倒楣，他們會將所有「不敢對別人發的脾氣」都發洩在親密愛人身上。我看過很多人面對寵物吠叫的時候，會採取各種不同的方法管教寵物，最常見的是罵牠、打牠、踢牠；也有主人會給寵物帶口罩，避免寵物傷人或吵到別人；亦有人會試圖用電擊項圈來控制寵物；甚至有主人會想要用外科手術割除寵物的聲帶；還有些主人會直接把寵物棄養。

有次到一個朋友家做客，一進門就看到他們家的魚缸上站著一隻楚楚可憐的小狗，牠的四隻腳剛好站在魚缸的四個角上。看到這幅莫名其妙的畫面，我好奇地問朋友：「你在幹什麼啊，訓練牠的膽量嗎？」朋友用有點邪惡又有點幸災樂禍的口吻說：「誰教牠要犯錯，現在牠正在接受『處罰』。」看到他用這麼不人道的方法處罰小狗，萬一哪天不小心惹他生氣，真不知道他會想出什麼刑罰來虐待別人。光是想想，就讓人不寒而慄，還是趁早跟對方保持距離以策安全。

圖為《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供
圖為《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供
此外，不少會打動物的人也可能會打老婆、打小孩。有個朋友經常被老公打得青一塊、紫一塊的，有次她跟我訴苦的時候，無意間講了一個暴力老公虐待動物的故事。故事的大綱是：她老公曾經為了打一隻狗，而把自己的小腿弄成骨折。這個朋友非常懊惱地表示，如果她早知道，會打動物的人也會打老婆和小孩，她絕不會選擇嫁給有暴力傾向的人。

千萬別小看虐待動物的行為，在《DSM-5 精神疾病診斷準則手冊》中，只要滿六歲以上， 會以肢體攻擊或傷害動物的人， 有可能是間歇暴怒障礙症(Intermittent Explosive Disorder)，也有可能是行為規範障礙(Conduct Disorder)，不可不慎。

（本文出自《從習慣洞察人心一學會識人術， 解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

虐狗

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