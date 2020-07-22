有的家暴沒有痕跡 有的痕跡多年後才顯現

疫情消息撲天蓋地，病毒也帶來各種隱喻的啟發，好比厭女。

萬一厭女病毒在不知不覺間擴散得無遠弗屆、避無可避，你要怎麼面對身邊的人？這可不是居家隔離、保持適當社交距離，就能安心了事的。能夠不上班上課？能躲開社交、約會？會不會母胎單身一世人，才真正是天地聖母保佑，平安無災厄？

況且，厭女又沒有檢驗試劑，無法篩檢。

《血橙》的主角艾莉森，便是如此，縱然已是律師，站上法庭可以口若懸河，操控法律能為武器，但是進入愛戀關係、婚姻關係之中，她依然跌跌撞撞，時刻面臨「愧疚」「我有錯」「不夠好」「是我的問題」等等各樣有聲無聲的指控。那是一種全方位對女性進行量測、裁剪－－母職、主婦、女性上班族、妻子、情人……少了一點、缺了一角、減了幾分、不夠味道，任誰都可以隨意隨口開批、訕笑、羞辱……更不用提萬一是越了界的女人，「蕩婦羞辱」「人格謀殺」……各種殺著四面八方送到，甚至是人身傷害都是可能出現的。

不過，在《血橙》裡頭，有更精微詭異的做法：

他（丈夫）要衝事業，也希望我工作一陣子，但又不想跟我吵。他知道我很固執，不會願意吃藥，所以他就自己想辦法……他從一個醫生朋友那裡拿到藥。每天早上他都會幫我泡一杯茶，然後把藥混進茶裡。我本來就愛吃甜的，喜歡茶裡加點糖，所以從沒發現味道有什麼不同。但這樣對大家都好。要是很早生下小孩，毀了所有計畫，結果一定很糟。

這是個以下藥來施展操控的例子，而且美其名為「他比較會想」「他知道這樣對大家都好」。不過比起這種動手的，還有更恐怖的是動用心理戰術的，也就是學名稱之為「煤氣燈操縱」──

寂寞出版提供 約好的時間或是計畫，最後說是妳記錯、妳迷糊

準備餐點或是預備材料，卻驚慌指點說妳這程序手法是亂七八糟

照顧孩子或是家務安排，過程之中不斷夾雜著指導、批評、不耐與挑剔

以前有過的衝突矛盾，再次提起整個故事全部翻盤都是妳的錯

「每種行為都有後果，記住這句話。這一切都是妳自找的。」

操控所能達成的光景，究竟會是什麼呢？有毒的愛戀關係，可以把人帶到哪裡去呢？回到厭女病毒的想像，如果有病、有毒，卻不處理、不面對，難道真能放心，以為會有安樂日子可過？而且一旦心理操縱術遭到拆穿、揭露，是不是下一步就是動用人身、生命剝奪的終極手段了？

（本文出自《血橙》，寂寞出版，未經同意禁止轉載。）