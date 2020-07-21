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「心理抗拒作祟」越說服他人 反而越容易讓事情失敗喔！

看見心理 / 文‧謝宇鈞 Terry Hsieh
古代，東方有梁山伯祝英台，西方有羅密歐與茱麗葉，當有好感的兩人，如果遇到了越多人的反對，他們的愛情會更深，甚至轟轟烈烈。這是社會心理學中，關於人際交往的反常現象。也就是越多阻礙越相愛。圖為音樂劇《羅密歐與茱麗葉》在香港文化中心大劇院登場情景。香港中通社資料照
古代，東方有梁山伯祝英台，西方有羅密歐與茱麗葉，當有好感的兩人，如果遇到了越多人的反對，他們的愛情會更深，甚至轟轟烈烈。這是社會心理學中，關於人際交往的反常現象。也就是越多阻礙越相愛。圖為音樂劇《羅密歐與茱麗葉》在香港文化中心大劇院登場情景。香港中通社資料照

今天我們來談談有趣的心理學知識，大家知道什麼原因諮商其實很不喜歡用說服或給建議的方式來跟個案會談，這當中其實包含了一個很基礎的心理學現象，「心理抗拒」。

古代，東方有梁山伯祝英台，西方有羅密歐與茱麗葉，當有好感的兩人，如果遇到了越多人的反對，他們的愛情會更深，甚至轟轟烈烈。這是社會心理學中，關於人際交往的反常現象。也就是越多阻礙越相愛。

而大眾心理學，則用了「認知失調」或「心理抗拒論」來說明這樣的現象，也就是不管是在關係，或是任何的事物上，只要人們被強迫做出選擇，甚至被他人要求選擇某樣事物時，人們為了展現自己的獨立和自主，會產生一種心理排拒的狀況，而這種認知失調的方式就會讓人們對於自己相信而他人排拒的方式更加深信不疑。而且這樣的結果也很容易剝奪掉一個人的自我價值感，因為我選擇的不會是錯的！！！

講到這邊，大家應該就知道了，為什麼會談時不太使用建議了，因為這很有可能會讓個案產生認知失調的反應，而這也能說明為什麼直銷、邪教，甚至什麼莫名其妙的減肥方式會讓人如此深信不疑了。因為，如果自己的選擇被眾人所排拒，那麼如果不堅信自己的選擇，就更顯得自己的無知和沒有價值。

所以，請減少建議吧！

同理與傾聽才是真實的存在！

（本文出自看見心理越說服他人反而越容易讓事情失敗喔！》，未經同意禁止轉載。）

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