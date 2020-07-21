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長照心理師的牽伴紀實：王伯伯變成我的台語老師

看見心理 / 文‧陳乃綾 Nalin Chen
王伯伯很健談，並沒有因為眼睛看不見而哀聲嘆氣的；他也喜歡講台語，說如果遇到不會講台語的人就會不想繼續聊，接著便開始考我台語。示意圖，圖片來源：ingimage
王伯伯很健談，並沒有因為眼睛看不見而哀聲嘆氣的；他也喜歡講台語，說如果遇到不會講台語的人就會不想繼續聊，接著便開始考我台語。示意圖，圖片來源：ingimage

王伯伯變成我的台語老師

王伯伯的眼睛看不見，我一進門就看到他坐在客廳中央的沙發上仔細聽著，所以我揚聲和王伯伯打招呼並自我介紹：你好，我是長照心理師，來關心你的。

王伯伯很健談，並沒有因為眼睛看不見而哀聲嘆氣的；他也喜歡講台語，說如果遇到不會講台語的人就會不想繼續聊，接著便開始考我台語。問我「香」的台語可以有幾種發音，ㄆㄤ（味道的香）、ㄏㄧㄥˊ（香港的香）、ㄏ一ㄨ（拜拜拿的香），齁哩卡在我還能講出幾個，讓王伯伯露出滿意的笑容。

後來我問王伯伯是哪裡人，怎麼講台語的腔調這麼熟悉，他淘氣地讓我猜猜，結果我從金門、嘉義、苗栗猜到宜蘭都沒猜對。真相大白原來王伯伯以前在高雄住過十幾年，從年輕工作到結婚生子都在高雄，而我也剛好是高雄人，難怪與王伯伯有一見如故的親切感。於是我對王伯伯說「剛好可以來和你學講台語，不然在台北要講台語的機會還真少」。

這時，王伯伯變成我的台語老師了。你說，他的內心會不會有那麼一點點成就感呢！

聊開後王伯伯開始分享小時候住山上沒什麼障礙物，可以對著另一頭的山大喊叫弟弟回家吃飯，我聽得一愣一愣地覺得驚奇有趣。山裡面的所有木材石頭都可以是玩具，不像現在的小孩都要另外買玩具。山裡面的水也可以直接喝，味道可清甜了……

在那個霎那，他忘記他的眼睛是失明的，也忘記了身體上的病痛。

之後每次去我總會習慣地和王伯伯說著今天的天氣如何。「現在外面出太陽呢」、「今天變冷了吼」想讓看不見的王伯伯知道外面的天氣狀況與外界環境的變化，讓他不會越來越和現實脫節。

「王伯伯，今天星期五，我下個星期五早上十點再來和你聊聊喔！」

「好。」

這樣的時刻，他會期待嗎、會給他的生活帶來什麼不一樣呢、有個人會在這個時刻，什麼都不做，就只是專心地和他，聊天，聽他說話。

我沒有讓王伯伯的身體變好、沒辦法讓王伯伯的眼睛看的見，我僅能做的是專注傾聽與陪伴，而這就是會讓人暫時忘卻病痛的特效藥。

（本文出自看見心理諮商所長照心理師的牽伴紀實#5-王伯伯變成我的台語老師》，未經同意禁止轉載。）

長照 台語

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