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情感複製：你的情人和爸／媽剛好同一個樣嗎？

看見心理 / 文‧莊博安 Wesley Chuang
「我知道他本來就是滿有距離的一個人，但總不能交往了還是這樣吧？我試著和他談過，但過不久又恢復成原本的樣子，我真的不知道該怎麼辦了。」圖片來源：ingimage
「我知道他本來就是滿有距離的一個人，但總不能交往了還是這樣吧？我試著和他談過，但過不久又恢復成原本的樣子，我真的不知道該怎麼辦了。」圖片來源：ingimage

「他從來沒有愛過我！」M小姐第一次進諮商室就大吼著。

「發生了什麼事？」我試探性地詢問。

「我和他交往了兩年，他沒有一次願意認真聽我說話，不是一邊用手機用電腦，就是心不在焉，尤其電話中好幾次，我的事情講到一半，突然發現，他正在酒吧和旁邊的朋友聊天！那我呢？我在哪裡？他有任何一點點在乎我嗎？」M小姐咬字越來越用力。

「沒有！好，就當我太不敏感沒有感受到，我也和他說了這件事情，他竟然一點都不在乎。只嘴巴說說自己做了哪些事情關心我，反而怪我為什麼要一直提這種小事情。我整個快要抓狂，你能想像自己最親密的人竟然是這種態度嗎！？」

M小姐的男友K先生對待她很冷漠，好像不愛她似的，兩個人的互動若有似無，說是女友好像哪邊怪怪的，稱為炮友都還太親密。

事實上，K先生對待每一個人都是如此，他不會投注太多心力在人際關係上，即便最親密的伴侶也是。

「我知道他本來就是滿有距離的一個人，但總不能交往了還是這樣吧？我試著和他談過，但過不久又恢復成原本的樣子，我真的不知道該怎麼辦了。」

M小姐說完一連串關於男友的忽視後，逐漸從憤怒轉為無力，可以感覺得出，這情況持續了好久一段時間。但同時，若原本就知道對方是這樣的人，而想在交往後改變對方，這想法背後通常隱含著某些更久遠的個人議題尚未被處理。

「我聽到你說和他談過，你們談到些什麼呢？」我想瞭解他和男友溝通的細節，因為當事人的敘述通常帶有偏頗，但細節總能瞄到被掩蓋的端倪。

「我們其實很少有時間聚在一起，所以都是在電話中講。我和他說，我想要他可以專心和我說話，他會說好，後來幾次沒做到，我們又規定講電話的時候不能做其它事情，包括吃東西、用電腦、滑手機、整理衣服、和別人說話或打暗號。」

「哇，聽起來列出了所有的可能。」

「沒辦法，其實我還有紀錄在電腦裡的好幾項沒說出來，因為我前男友也是這樣，我覺得自己都有種不被重視的感覺。」M小姐皺起眉頭，深深地吸吐一口氣，頭趴向搭在沙發椅把的左手上。

「聽起來現任男友和前任男友的個性滿類似的？」

「......其實我一開始就是喜歡他們給我很大的自由，我要做什麼都不會管我，像是在家裡的感覺，我爸媽就給我很大的彈性，應該說是放牛吃草啦！但我吃得很好。」她不忘為自己補上一句防衛，證明沒有爸媽也能有所成就。

原來，M小姐的爸媽長期在外工作，很少回家。大部分都是一個人獨來獨往，尤其爸爸是大律師，回到家持續忙著事務所的事情。他印象最深刻的一次是小學四年級，她的水墨畫在全國拿到特優獎，打算等爸爸回家後炫耀一下，也藉此和久未見到的爸爸聊天。但一直到晚上十二點，當她快抵擋不住睡意時，爸爸才終於回來。小小的M小姐總算不再焦躁，覺得能夠得到關注和稱讚。

但爸爸卻沒有收下這份心意。更正確地說，當M小姐跑到爸爸面前時，他看了一眼，電話又即刻響起，她被揮揮手趕出房間，只好拿著那張水墨畫坐在門口的地板上，噘著嘴巴偷偷討厭爸爸，但仍抱著一絲期待，直到抵擋不住眼皮的重量，第二天睡醒在空無一人的家裡。

多年來，M小姐不斷找尋他人的關注，而且冥冥中個性一定是愛理不理的那種。她想要吸引他們的目光，那是M小姐成就感的來源，她發現若能將這些人的焦點擺回自己身上，特別覺得開心與被愛。

於是每一次，她總先看見一個喜愛或熟悉的外在模樣，接著想把對方改造成自己內在理想的真實。潛意識中，她想要找的對象不只是男友，而是「還原」當初的爸爸，再讓這個爸爸注意到自己，願意真心地誇獎與瞭解自己。

這是一種情感的複製。

在心理諮商中，我們總說，最親密的關係總是相似：你和父母的互動關係，會類似於你和伴侶的相處態度，又會再近似於你對待孩子的方式。這種狀況很常見的原因是，我們從小會不自覺的模仿學習，從爸媽的「身教」中瞭解為人處世。如今這份新的情感，就是爸媽的行為模式殘留在你潛意識中的痕跡，讓你不斷地想要修正它。

所以愛情的對象經常是個幌子，尤其在缺乏自我覺察、加上從小心靈匱乏的情況下，我們總在找尋的人是早期原生家庭經驗中，沒有充分得到的關愛。為什麼說充分？愛不需要過多，但須要「足夠」讓我們感受的到，能夠填補來自內心與人互動的渴望。

那份愛是心靈的潤滑劑，當雜亂無序的世界迎面而來，所有東西不會撞在一起，使得心靈坑坑洞洞，碰到的每一處都是傷痛。倘若沒有這份愛，眼前即是個危險的世界，即便表面上看起來安全，但長大後的你，心中早已形成假設。

危險不在表面，它在腦海中留下的硬傷才是難以抹滅。

「對！這兩任男友也太像我爸！？」M小姐仍然皺著眉頭，露出點苦笑。「我原本想解決他的問題，但看起來跟我自己找的人好像也有關係？」

「你怎麼看待這件事情呢？」我微笑。

「哈哈，我覺得太可怕了，我知道很多人說會找和自己的爸爸或媽媽類似的人當作未來的對象，但沒想到實際就發生在我身上！」

我們兩個相覷而笑，預約下週時間後，結束這一次會談。

（本文出自看見心理諮商所情感複製：你的情人和爸/媽剛好同一個樣嗎？》，未經同意禁止轉載。）

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