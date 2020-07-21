「生命沒緊急逃生出口」身為人類無法避免寂寞痛苦與不確定感

我們也會用這個迷思來當作緊急逃生出口「如果我怎樣怎樣，就會快樂」；它和我們對過去或未來的擔憂並肩而行。我們受潛伏在文化中的訊息影響，告訴我們：「當你大學畢業、找到工作、結婚、買房、養一隻狗、生了小孩，就會快樂。」或是「等考試結束、工作完成、撥雲見日的時候，你就會快樂。」但在這每一個里程碑或每個事件發生時，你還是感到煩躁與遲疑，於是你開始疑惑，哪裡出了問題？實情是什麼問題都沒有；只是生活並沒有緊急逃生出口，這代表我們無法避免身為人類固有的寂寞、痛苦、不確定感，以及超然存在。讓我們更深入地探討這些狀態。

人生可以是一趟孤單的旅程。事實上，孤單是人類經驗的一部分；不管周遭的人可能多貼近我們的內心，沒有人是可以真正存在我們體內，並透過我們的眼睛看人生的；這點我們無法否認。擁有焦慮心靈的人往往長時間受一些問題折磨，但其中埋藏的閃耀鑽石，就是它邀請我們去擁抱我們最根本的、共同存在的孤單。如果我們執著在那些問題上，就會對自我那很有說服力的逃生出口異常依戀；它告訴我們：「如果你跟別人在一起或去其他地方，就不會覺得孤單了。」另一方面，當我們了解到孤單是人類必然有的狀態時，我們才能學著面對孤寂，甚至可能和孤寂變成朋友。矛盾的是，在我們面對孤單，而不是逃避它時，它將轉變成友誼，但它是我們自身內在的友誼，而不是期待會有其他人去填滿那個渴望的空間。

人生可以是一次痛苦的旅程。對有些人而言，特別是對擁有一個敞開心房的人來說，痛苦就是日常生活的一部分。我們甚至不用知道自己為何哭泣，但當我們慢下腳步、變得柔和時， 我們就會發現，在敞開心的正中央，存在著一層悲傷。我們試著逃離佩瑪．丘卓所描述的這種由衷的悲傷，但出口並不存在，因為生命本身就包含著悲傷。如果你的心沒有經過艱苦的訓練，你的每天、甚至每個小時，都會對這種痛苦感到非常熟悉。我們沒有辦法控制人生，而是必須學著去經歷它。

人生可以是一次超然的旅程。是在心靈拓展的時候；在心靈進行一次完整的深呼吸、延展超越熟悉的界線，而不是只有我們的肉身才辦得到的時候─就是這些時刻，盡管也許只有幾分鐘。當心靈認出它自己的時候；當自己無限的那個部分，藉由看見它自己反映在這個有限世界的某處，而回憶起它本身的時候，就是超然的存在。對超然存在經驗的追求，並不能用來逃避身為存在於肉身中的人類，那與生俱來的不適感。但我們能像追求氧氣一樣追求超然存在，因為在時空中，我們讓自己向上提升，但同時卻又能憶起自己的那些時刻，為我們的心靈提供了氧氣，也讓人生變得值得。

圖為《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》書封。時報出版社提供 我們要上哪去找超然存在？沒有特定的方法。要發現超然存在，我們可以跟隨微弱的應允聲，直到這首沉默的歌曲覺醒為大合唱；直到超然的時刻不是單一經驗，而是會在我們每天、甚至每小時的生活中凸顯出來。當你在山裡健行、坐定祈禱、觀賞藝術、寫詩或背詩、解析夢境、爬山、坐在長凳上，或是輕撫一隻貓的時候，都有可能發生。我們在一片片寫著「我願意」的百合葉上跳躍前行，直到它們串成一條綠色的小徑，指引我們的晝夜。

我們必須騰出空間，慢下步調直至靜止，來邀請「我願意」。我們必須在忙碌的生活中， 找到一個安靜的角落，才能聽見蟲鳴。而且我們必須了解，超然存在不是我們的唯一目的，也其實沒有獨立在身為人類的痛苦、孤單、恐懼和脆弱之外。超然存在，就是依循生命的時序去生活，放下盔甲，停止戰鬥；你只需告訴自己：「我就在這裡。我允許生命穿透我的體內，和我一起漂流。我接受生命中所有痛苦與美麗的多元表達方式。我就在這裡。」

（本文出自《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》，時報出版，未經同意禁止轉載。）