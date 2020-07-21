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「拮据卻美好」教授談他的日本東京大學求學時代

時報出版 / 文‧賴光隆
圖為川田信一郎教授（中央）、賴光隆教授（右一）。時報出版提供
圖為川田信一郎教授（中央）、賴光隆教授（右一）。時報出版提供

民國53年8月修士班畢業，該年10月，我繼續攻讀博士班，並於民國57年2月獲得博士學位。依據日本教育制度，日本大學頒發的博士學位有兩種，一是課程博士，也就是修完規定的課程後，再提出論文，通過論文考試後取得博士學位。另一種是不經過修讀課程，而是以社會上的成就來申請學位，學校會為他們舉辦專門學科考試，通過後在教授指導之下整理論文，再提出參加論文考試，這叫作論文博士。

東大的規定 論文需手寫

我是正式的課程博士，在日本取得博士學位比較困難，原因是即使所有的學分修完了，不見得就能提出論文，能不能提論文是由指導教授決定，因為老師了解學生在研究上到何種程度。不像美國，博士生修完學分之後，學校已經準備為他安排口試了。國立臺灣大學農藝學系暨研究所名譽教授賴光隆出版《 在田埂上思考的博士：賴教授的農學人生 》（時報出版）一書提到，我在東大研究室的規矩，是在提交論文口試之前，一定要先把博士論文公開發表，也就是論文得刊登在正式學術雜誌上，而且至少要兩篇以上。

如果學生沒有達到老師要求的程度，指導教授就不會向學生提到論文口試這件事，一旦老師不講，學生也不敢問，常常就這麼耗著，在日本就有這種限制。比如說有一位臺灣的留學生他和我同年，預官訓練班同屆，早我數年到日本東大留學。我在民國51年到東京大學報到時，在農學部的大門口巧遇了他，那個時候他已經在東大的博士班快畢業，所以他在校門碰到我時他很驚訝地說：「賴先生你為什麼這個時候才來？」可是五年後，當我正準備要將博士論文提出去時，他還沒有拿到學位。所以日本的制度比較嚴格，只要指導教授不開口，學生一點辦法都沒有。現在情況可能好一點，因為教授的觀念不一樣了，社會環境也不一樣。

我的指導教授川田信一郎先生雖然非常期待我，但也相對嚴格，這讓我在東京大學學了不少。民國57年2月我通過博士論文口試而獲頒農學博士學位，題目是《水稻冠根の內皮に關する研究》，整本論文依照東大的規定，完全是用手寫的。

時報出版提供
時報出版提供

人格比學位重要

留學生在繳學費前，得先到註冊組去要一份在學證明書，再到大使館辦理留學生身份的手續。等這些手續完成後，將文件拿到學校辦理註冊，當期學費則可以減免。我就讀東大五年期間沒有交過一毛錢，只有在入學考試時交了「檢定料」，就是入學考試的費用。留學生申請免繳學費，因為得經過大使館蓋章來證明自己留學生的身份，所以對大使館會比較客氣，盡量不要做任何令他們擔心的事。

我還記得去東大註冊組申請在學證明的時候，受理單位只是一個小小的窗口，一位工讀生坐在櫃檯前，我只需要寫一個條子，載明姓名、系所和修業年級，再交給他，等一會兒就可以取得在學證明書，證明書上除了書寫我的學籍資料外，還蓋上院長的章，但我從沒有看見院長在那邊出現。為什麼一個工讀生可以這麼輕易地蓋上院長的官章，把文件送出去呢？這令我納悶，我回去研究室後就向我的老師提起這件事，問他：「你們這邊拿在學證明這麼簡單，不會出紕漏嗎？」他笑一笑說：「不會的，我們辦事情不是靠蓋章，是靠人格的信賴，萬一這個人發生一次錯誤，就永遠不會再被錄用，所以確定不會出錯的」。

圖為《在田埂上思考的博士：賴教授的農學人生》書封。時報出版社提供
圖為《在田埂上思考的博士：賴教授的農學人生》書封。時報出版社提供
在日本很多地方，印章其實只是表面上意義，人格是否被信賴才更是重要，所以推薦函很重要，某甲願意向他人推薦某乙，是因為他相信某乙的品格。把印章等重要的東西交給一個工讀生，並由他發出文件，萬一有紕漏或偽造，這個人一輩子就再也不能在這個地方工作，也無法取得別人的介紹信。從這裡多多少少可以看出日本人做事的風格，非常重視信用。信用當然是平常時候就得慢慢累積、儲備，而且要珍惜，即使獲得日本大學的博士學位，萬一日後在社會上做出不名譽的事，給學校丟臉，學校是有權註銷你的學位的，他們不會讓畢業生為所欲為，人格保證這一點，在日本傳統精神上是很重要的。

（本文出自《在田埂上思考的博士：賴教授的農學人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

東京大學 東京 日本

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