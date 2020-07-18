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一窺榮格的最後歲月 貼近心理學大師的神祕與日常

心靈工坊 / 文/安妮拉‧亞菲
圖為《榮格的最後歲月：心靈煉金之旅》書封。心靈工坊提供
圖為《榮格的最後歲月：心靈煉金之旅》書封。心靈工坊提供

榮格在世時就是一個傳奇，亞菲用她的學養與近身觀察的機會，以清晰易懂的文字，讓難以理解的榮格變得容易親近。

榮格生前極力想擺脫的兩個汙名：認為他是神祕主義者、納粹支持者，亞菲也用本書來解釋與捍衛榮格。英國榮格分析師沙繆斯曾在演講中提到，他對英國大學生調查，詢問他們對榮格的印象。前三名最常被提到的印象有兩個與本書有關，一是榮格是一個神祕主義者，另外他是個納粹支持者。這本書裡收錄了這兩個榮格最關切也最不願被誤解的主題。

亞菲是榮格晚年的英文秘書，在分析心理學圈子為人所知的身分，是榮格自傳的撰寫者。《榮格自傳：回憶、夢、省思》除了前三章由榮格自己執筆，其他部分均由亞菲創作。但她並不是榮格自傳的影子寫手，而是所有資料的編輯與裁決者。榮格必然是對她極其信任，讓她使用、摘錄許多當時尚未出版的文件和手稿。自傳裡呈現的榮格，有很大的部分是亞菲替讀者裁剪出來，而成為類似官方的觀點。

書中也呈現榮格的最後歲月，清楚揭露亞菲與榮格一起工作的生活樣貌，可視為榮格自傳的補遺。榮格認為他生命中最值得被書寫的不是他巨大的成就，而是他無意識的冒現和嘗試解開無意識謎團的努力，但對榮格的後學與讀者們，傳奇大師生活的細節難免令人好奇，可以一窺大師的日常點滴與身影紀錄。

譯者們王一梁、李毓在翻譯榮格著作時，發現亞菲驚人的聰慧，所以投入本書的翻譯，這與翻譯愛德華‧貝納特著作《遇見榮格：1946-1961談話記錄》的體驗完全不同。如果說《遇見榮格》是從外部粗線條地勾勒榮格生平生活的話，《榮格的最後歲月：心靈煉金之旅》就是從榮格來頗析榮格的主要思想的成形。相較於瑪麗-路薏絲．馮．法蘭茲是公認最傑出的榮格承繼者，譯者認為：「亞菲的價值遠遠被低估了，我們一定要讓世人重新認識亞菲！」也為本書的出版增添一份使命感。

本書不是一本入門書，這本書是寫給那些喜愛榮格，並且已經有榮格心理學基礎知識的人。書中展現了榮格對世人的關懷，對生命的探索精神。讀者將領略，榮格在面對無意識的巨大吞噬力時，是如何守著意識的燭火，既懷著開放好奇的心，又小心翼翼地推敲探詢，才為世人照亮心靈的黑暗深處。循著亞菲的書寫與思路，體會這是榮格歷經苦痛、掙扎所堅毅粹煉的思想結晶。生命是「心靈煉金」的旅程，在大師的身影上體現無疑。

（本文出自《榮格的最後歲月：心靈煉金之旅》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

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