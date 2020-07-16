單向付出的關係讓你心很累？想讓對方回應你只需這指示

人生中，最大的喜悅不是被愛，而是愛人、將愛給予需要的人。即便付出的比得到的還多，讓人還是想留住這段關係，這麼做確實有其道理。或許你們曾經一起經歷某件事讓這段關係特別有意義；也或許，對方觸動了你的心，即便彼此間的關係失衡，還是想繼續維持。

每個人都需要一段自在、舒服的關係。但是如果你接納、在乎對方，卻沒能獲得相同回報，除非你還有其他支持體系，願意為你同等付出，否則一段只有付出不求回報的關係是不可能長久的。

有一類人是同理心不夠，也不知道自己其實很需要友情與親情。是否有過這樣的經驗：朋友或親人對你釋放的需求訊號一點反應都沒有，當你試著暗示，對方也是一副不在乎的樣子，讓你受挫而已。

這時候就不要再含蓄了，給予對方明確指示會比較有幫助，好比下面兩個案例。

案例一

漢妮已成年的女兒很怨恨她，對自己的童年只有不好的回憶。漢妮知道自己並不是個成熟的母親，過去她一直企圖示好卻只收到反效果，其中還發生兩件事特別讓漢妮難過。她也和女兒道過歉，承認自己當時不夠聰明，但女兒還是很生氣，漢妮也被罪惡感折磨不已。

雖然母女兩人偶爾還是會見面，但是看到女兒疏離的眼神就讓漢妮深感痛苦。試著找女兒深聊，但談話總是草草結束，女兒顯然在迴避這件事。

案例二

里克的母親一直有酗酒問題。成長過程中，媽媽能給的東西很有限，但里克還是記得少數的共同回憶，也一直想再找回和媽媽間的親密感。只是每次的結果都是不歡而散。只要他講到小時候的事，媽媽就露出防衛心，開始不停地辯解，里克根本沒法插話，說出他想說的事。

里克的媽媽顯然是深受良心譴責，才會急著去辯解。據說里克媽媽一直都是這樣。里克進入青春期後，曾勸媽媽別再喝酒，但媽媽卻說她之所以要喝酒，是因為里克很難搞。即便媽媽只說過這麼一次，這句話卻深深插在里克心裡，成為他自卑情結的來源之一。雖然里克成年後曾接受過心理諮商，試圖處理這個問題，但仍舊沒有完全解決。

漢妮和里克都用我建議的「寫信」方式，分別寫信給女兒和媽媽，也以對方的名義寫信給自己。最後，他們都找到自己希望對方說出的話，為自己帶來平靜心情。

找出這些話，他們就可以找個合適的時間點，趁著氣氛良好時溝通。剛開始時，他們都盡可能釋出善意，避免說出會讓對方內疚或覺得自己有錯的話。

案例一的漢妮最想聽到女兒說：「媽媽，我想妳真的盡力了。」試了幾次後，她終於成功地和女兒溝通。當下蘇菲沒有回應，但幾天後她說出漢妮期待聽到的話。雖然她的眼神閃爍，兩人也沒有四目相接，但漢妮從蘇菲的語調中聽得出女兒的話字字真心。後來，漢妮如釋重負地哭了出來。對她來說，這真是一大解脫。

里克也發現自己想聽媽媽這樣說「里克，你不難搞，你是好孩子。」他知道自己不想讓媽媽內疚，最後他和媽媽這樣對話—

里克：「媽媽，小時候是不是有人跟妳告狀，說我表現很差？」

媽媽：「沒有。」

里克說：「妳曾經說過我很難搞，我覺得妳說錯了。」

這時候，媽媽的音量開始變大，也不承認自己說過這樣的話，感覺似乎要爆發衝突。

但里克很平靜地說：「那一定是我聽錯了。」

等媽媽心情冷靜後，他試著再溝通：「媽媽，我過得好不好對妳來說很重要。對嗎？」媽媽表示同意。

里克再次開口：「我希望妳能說一些話，讓我舒服些。」

由於媽媽不再充滿防衛，所以里克告訴媽媽他想聽到什麼。媽媽沒法說出第一部分「你不難搞」，卻重複好幾次第二句「你是個好孩子」。里克帶著像把堆滿垃圾的髒房間給清空般的美好感受，結束了與媽媽溝通。

圖為《高敏感是種天賦》書封。三采出版社提供 大部分的人都期待親人或朋友生活順利，但對某些人來說，還是需要幫助才能說出合適的話，有些人甚至得先去除心裡介意的地方，才不會影響對話進行，不至於談話過程變成在自我辯解。

若是因為對方的關係，讓你無法從他身上得到和善態度或新近況，日子還是得活下去。這時可以找人代替他，或是尋求心理諮商師的協助。但只要情況允許，從那個和你相處有狀況的對象口中獲得認可，仍會是釋放重擔的根本。

即便今天做不到，也有可能在未來某個時間點完成，就如我前面所說，隨著時間過去、年歲增長，人的個性會變得越來越寬容。

（本文出自《高敏感是種天賦》，三采出版，未經同意禁止轉載。）