吵架後都怎麼處理？心理專家告訴你為何爭吵後不能急著「解釋」！

想要重新接近對方，很重要且必要的事，就是開誠布公地談究竟是哪裡出了錯。如果你有勇氣完全地攤開內心，真實地說出感受，就能讓彼此關係變得比以往更深入、令雙方更滿足。

不過，這樣的誠實也是有風險的，假設對方沒有做好處理這些情緒的準備，就容易演變成雙方都不愉快的情況。嚴格說來，先當聽眾或許是比較好的做法，或是讓第三者一起參與，第三人可以居中扮演仲裁者角色，並且在需要的時候協助喊停。

雖然不是每個人都能開放、坦誠，但是只要兩人願意開誠布公，連負面感受都不害怕說出，這段關係就能更緊密，形成更深的羈絆。

除了說出相處時的不安外，也需要有人願意談過去發生的事。這時候，最重要的就是避免用指控對方的方式描述事情經過。開始時，可以先說些好話，增加對方的安全感，讓他有勇氣敞開心胸，不懼於表現自身的脆弱。

假如你想和爸媽談照顧孫子的事，請特別注意，現在的教養習慣、方式都和過往不同，不要用今日的標準去評斷父母。你可以先這樣開場：「我知道以前養小孩的方式和現在不一樣……」情況如果允許也可以這樣說：「我相信你們已經盡力了……」這麼一來，對話就會有好的開始，接著再談自己的需要。

可以的話，給父母一個簡單、好辨別的準則，也能幫助他們更好理解。

圖為《高敏感是種天賦》書封。三采出版社提供 當對方也和你一樣渴望恢復聯繫，表達自己的感受、脆弱，就會得到最佳效果；但假如對方是你的孩子或其他可能會因為任何原因而選擇逃避的人，在一股腦兒說出自己的感受前，或許要再多考慮一下，對方極可能因為感覺被批評、覺得你步步進逼而退得更遠。

若你不確定自己的承受能力，聰明的做法是謹言慎行。不要急著去解釋，「解釋」常會讓人覺得像是在自圓其說，還會有責怪對方的意思。因此，重拾關係時，有件事很重要，就是拋開為自己辯解的想法。

（本文出自《高敏感是種天賦》，三采出版，未經同意禁止轉載。）