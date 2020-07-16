婚姻無法長久？真正的承諾 是拒絕和任何第三者發展關係的可能

承諾是你如何做出選擇、付出一切

在一段關係中，承諾的意義就是我們每一天如何做出選擇──我們選擇付出一切給伴侶，即使今天很疲憊、超時作或者承受巨大的壓力。我們選擇付出一切給伴侶，即使你遇見了另一個更具吸引力的人。每當你的伴侶希望到你的關心時，你會選擇放下書本、離開電視機或者智慧型手機，無論有什麼重要的事情讓你忙得不可開交，都會擱置在一旁，選擇付出一切給對方。也許對方需要的只是一個微笑或者一段交談，但我們都要試著去真正到。當你願意將這段關係擺在最優先的位置，才能真正建立起信任，讓對方知道婚禮上的誓言不只是說說而。愛情實驗室發現，通常那些最細微的正向小動作最能夠產生巨大的效果，在一段關係中建立牢不可破的信任和全感。

所以真正的承諾意味著什麼？最顯而易見的，就是拒絕和任何第三者有發展關係的可能。無論在身體上或精神，我們都忠於自己的伴侶。在婚姻之外，我們保持該有的界線。已故的雪莉‧葛拉斯博士是研究不忠的世界級家，著有《不只是朋友》(Not“Just Friends”)一書。她的研究可以用兩個字總結：窗戶與高牆。在你結婚或進入一段認真交往的關係之後，在理想的情況下，你會在彼此周圍築起一面牆，在兩人之間則有一扇打開的窗。

在深度情感和身體接觸的層面上，這面牆將你倆與其他人間隔開來。葛拉斯博士在研究中發現，當一個人(特是那些關係陷入不愉快的夫妻或情侶)向第三者傾訴關係中的煩惱時，他等於是對外人打開了一扇窗戶。而當對自己的伴侶隱瞞這段「柏拉圖式」的交流時，他也在彼此之間築起了一道高牆。如果想要建立一段充滿信、付出和誠的長遠關係，伴侶之間就不能有高牆存在。一扇對第三方好友(無論是異性或同性)開啟的窗戶，都會快發展成一條通道，這就是發生出軌的契機。在現實中，這樣的友誼不是不可能，但是你必須注意界線。當有方開始隱瞞這段新友誼，這段關係就亮起了紅燈。你和伴侶之間的高牆將會阻斷雙方的信賴與付出。

當然，對一個人付出一切，這也許是一個令人卻步的想法。這意味著將所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，而籃下方也沒有安全網。這意味著當這段關係失敗時，你沒有所謂的「備胎」可用。當情況不對時，你不能對任何人抱怨。相反地，你必須直接面對伴侶，一起想出解決的辦法。除此之外，如果我們真心對另一半付出，代表經獻出了所有，就沒有留下任何情感空間給別的愛人。這是個艱難的選擇，卻至關重要。如果你無法做到這種度的付出，那愛情就不可能長久。

選擇付出一切，代表著無論另一半是什麼樣的人，你都毫無保留地接受，包括他所有的缺陷。這也代表著不隨威脅說要離開，即使有時候這樣的想法確實閃過你的腦海。同時，這也代表著比起自己的煩惱，你更在意對方痛苦。約翰說得好：「如果我的太太難過，我的整個世界都會停下來，只為了能夠聆聽她的痛苦。」

圖為《讓愛情長久的八場約會》書封，三采出版社提供 在一段付出一切的關係中，雙方都得讓自己的世界暫停運轉，試著去了解對方、緩解對方的傷痛。這也是為什我們談戀愛和步入婚姻的原因之一。我們需要對方，也需要被對方需要。承諾就是在每一次決定的機會中，都不猶豫地選擇對方。因為說到底，一段關係的成功在於你想要讓它成功的決心。

順帶一提，有一種錯誤的行為很容易導向各種的背叛，那就是在關係遇到困難時，將自己的伴侶和現實中或想中其他人的伴侶拿來比較。這種我們稱為「負面比較」的行為不會在兩人之間培養感激，只會孳生因為匱乏所來的憎惡。當你和伴侶之間產生問題時，這種行為不會讓人願意溝通來解決問題，而是讓你去幻想另一段能夠予你現在所無法擁有的事物的新關係，並且幻想另一位新伴侶。「負面比較」不是一個能處理負面情緒的好方，反而會對你們的關係造成極大的危害。

（本文出自《讓愛情長久的八場約會》，三采出版，未經同意禁止轉載。）