活出人生的原廠設定 給出去的終究會回來！

利他無須宗教，自己就是平臺

並非特別針對某個宗教，我覺得很多宗教立意都是勸人向善，是很好的。但為何我奶奶蓋了佛寺，在她往生後卻沒有人傳承，並且家人還將佛寺賣掉改建成工廠呢？

這段往事我沒有在公開場合說過，雖然小時候我協助奶奶幫助信徒解決人生問題，但同時也看到很多人創立自己的宗教或自立一派，靈性卻停止成長（包括我奶奶也是）。

當這類教主或師父相信自己懂得比別人多，開始出現「我慢」的自我優越感時，就會停止鑽研與學習。很多教主不斷向大家宣揚自己相信的真理，但只要是人，就有不同的觀點和角度。我看到許多真理被以宗教之名包裝，信徒從來不質疑也不研究的盲從，甚至對於不認同自己教義的人，攻擊對方是惡魔、迷失的靈魂等。

綜觀歷史，很多打著宗教名義的戰爭，最終僅圖利少數人。會造成對立，往往是因為當人遇到自己的價值被貶低時，總忍不住想證明對方是錯的，於是衝突就開始了。

我看到很多公眾人物或一些KOL，可能自己只知道一點點，卻因自我優越感，覺得自己最特別、懂得比別人多。曾經我也是，但在這幾年利他過程中，越來越知道自己有多平凡，學得越多懂得越少。

我覺得宗教是啟發靈性很好的信仰，我很幸運從小跟在住持奶奶身邊，自然而然接受無形的世界，與肉眼看不見的能量連結。很多人在認識宗教之前，常迷失、沒有方向感，感覺自己被世界孤立。而宗教可以使人與人連結在一起，讓我們感覺彼此不僅是一體，同時理解個體存在的差異性。

許多宗教的出發點都是良善的，人們可以透過信仰理解自己內在的神性，跟周遭與世界和平相處，而不是充滿階級、上對下的權力關係。

不論信仰什麼宗教，我們都是一體的。當我們獲得的時候，也要學習付出。

找一個能讓你舒服自在，能夠與你連結，產生共鳴、歸屬感的宗教。宗教只是一個讓我們可以跟自我靈魂連結，給自己安全感的媒介。

這世界有很多言語無法描述的事情，也希望這本書可以帶給你一些感覺並啟發靈感。

活出人生的原廠設定

世界上有很多溝通方式，不止語言，特別是當你感覺強烈到沒有適合的文字可以形容的時候。

這種狀態就是在利他或是專注心流時，出現在生活中的片段。而我想跟你分享這樣的感受。

在利他的過程，我們可以從不同人的生命痛苦與挑戰中獲得成長。我們能藉著在利他遇到的種種困難與挑戰，練習克服人生課題，你會越來越清楚自己的優缺點，發現自己與他人的人生功課。

過程中遇到的挑戰是為了幫助我們成長，而不是用來定義或是束縛我們。

圖為《利他存褶》書封。圖片提供/圓神出版社 我在利他時自我覺察到的是「愛自己」；如果無法好好活出真實的自己，也無法持續的利他或愛別人。如果你跟我一樣，曾經在利他或是人際關係中受過傷，那代表還有需要學習的課題。

我覺得利他是練習克服人生課題很好的功課，有點類似心靈上的肌肉重訓概念。

我很喜歡作家偉恩．戴爾說過的一句話：「當你改變自己看待這世界的方式，你所看待的世界就會因此改變。」

我相信意念會創造出實相，在即將進入越來越多人懂得自我覺知的新世代，與其讓自己活在充滿恐懼的自我暗示，不如每天都投入一點善念，相信世界會向善發展。

我可以跟你保證一件事情：幫助別人就是幫助自己。如果你想要活出人生的原廠設定，以及找到成為真實自己的動機，帶著這樣的起心動念利他，漸漸就會吸引適合自己的好事發生。

你會活出你所想的自己，並且體驗心靈平靜的幸福。

（本文出自《利他存褶》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）