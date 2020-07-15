《幸好不漂亮》火吻女孩重生自剖：找到自己時 全世界都會來愛你

從前，我曾迷失於顏值的世界，厭棄自己的小眼睛，以及粉刺痘痘亂竄的油性肌膚。幸好足夠樂觀，總覺得自己還算是個「長得不錯」的中上女生，倘若遇到感情對象，不用手指掐算也認為有六七成把握。

但是好景不常，我於風華正茂的二十四歲，一頭撞上了全臺最大的公安事件—八仙塵燃，雖然面容依舊，身體卻被瞬間火吻了五十八％的大面積燒傷，疤痕瘋狂增生了數年，減退期也十分緩慢，直到現在都不見其淡去。

夏天的時候，我看著捷運中一車車辣妹、正妹穿著小短裙，恣意地享用她們的青春，因為腳上一點黑色素沉澱難過，因為臉上局部的雀斑而傷感，反觀自己同樣年輕，卻在盛夏的午後被壓力衣緊繃地包圍，簡直大相徑庭如同坐牢一般。

剛發生事情的幾年，要是路人回頭，我絕不認為他在欣賞我的美，或是想要搭訕、做朋友，而是覺得我奇怪：「那個人發生了什麼事嗎？是燒燙傷嗎？」

陳寧。圖片提供/圓神出版社

當我漸漸透過身心靈療癒，開始瓦解許多內在的限制性信念。理解了好看的外貌固然有優勢，卻無法保證獲得穩當的幸福，許多在我身邊擁有出色外貌的女性，不見得是天之嬌女，專屬於她們的煩惱也很多，經常困惑於這個世界陸續降臨的挑戰，那些被自己與他人所賦予，關於工作、能力、感情的高標準與「應該」，一張漂亮的臉，變得不如從前般遂心如意。而普通的女孩，反而有時間去注意漂亮以外的事情，專注於人格特質的形塑，依循自己的步調成長，更有機會活成一個個有趣無比的靈魂。

除此之外，「美感」是很抽象的，不僅僅停留於皮囊外觀上的呈現，還能透過得宜的穿搭、優雅的談吐、純良友善的內心、卓越的能力、足以回應他人需求的能力等狀態合併展現，讓我再次相信自己能夠經過沉澱及歲月的淘洗，重新活成一個又真又美的人。

看似殘暴的意外事件，所烙下的滿身傷痕，乍看奪走了我的幸運，將不錯的初始值狠狠歸零，但事情總有一體兩面，壞處背面即是好處啊！每當我想起，「膚況」已然轉化為一個高效的漏斗與篩選器，能將不夠認真的人先行請走，更精準地辨識出「真心及誠意」的所在位置，讓自己不至於在愛情中繞路與周折，儘管只剩一兩成的擇偶成功率，我也更能說服自己勇氣去愛了，因為先愛才有機會遇上不可思議，因為愛總能讓人長成豐滿的模樣。

本書作者用洗鍊的文字、清楚的邏輯及諸多貼近人心的故事，與讀者一齊重新探討美的定義，擴充對美感狹義的認知範圍，引導我們如何在這個「顏值即正義」「顏值取勝」現代社會的旋風中站穩腳步，同時擊碎許多不利於自我發展及錯誤的認知，最後沉著地、深深地愛上真實的自己。

每個人都有獨一無二的「故事性」與「輪廓」。

在我們的生命中，來這大千世界闖蕩一回，可以預期的是，將會發生許多大大小小的事件（可視為一個又一個小點），不斷描繪著我們的輪廓，好的也行，壞的也罷，我們只能盡情地去感受與經歷、學習並通過它們，讓這一條線透過時間去縫合與串聯，然後一個具象的、有如古代星座般的輪廓便會浮現，你看到了嗎？這正是你專屬的識別，真實存在的軌跡，整片星空因為你而熠熠生輝。所以別再競逐一般無二的「完美」，當你Hold不住時，完美始終令人墜落，並會無理捏碎我們獨一無二的形狀。

愛美是男人、女人的天性，也是動物性的本然。

《幸好不漂亮》就像一組高級望遠鏡，透過根本的了解，帶領我們去發 現美的遼闊，讓美不再如同停滯的水，只能裝在花瓶或保留於池塘中，不再抽象並有機會與可能去打造，只要你願意重新拾起失落。

「當找到自己時，全世界都會來愛你。」

願世上越來越多人貼近自我，悅納自己的本質，沉溺於醒來的美好，那一刻真正的光明才會灑落，並驅趕微笑背後的焦慮。其實長得好看是一種「大自在」，可以吸引更多靈魂一起掙脫漂亮的牢籠，變得更加鮮活！

誠摯的推薦此書給每一個美人。

（本文作者為《15度的勇敢：塵燃女孩的900天告白》作者）

（本文出自《幸好不漂亮》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）