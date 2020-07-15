後疫情時代畢業等於失業？她談「七次生涯轉型教我的事」

回顧我自己的轉型之路，就像打開心靈的窗子。每當心裡覺得鬱悶難安，就想推開窗子，呼吸一下新鮮的空氣。每當生活出現瓶頸，就想推開窗子，尋找心靈的答案，了解自己到底哪裡不對勁。人生第一次轉型，是在我大學畢業，即將進入社會的時候。當時由於唸的是大家眼中「最沒有前途」的中文系，為了找到未來的方向，希望不要嚐到「畢業即失業」的痛苦，我非常努力的「自我分析」一一列出自己個性的優缺點、特徵喜好，再參考各種職業需要的條件，然後天真地認為自己最適合走大眾傳播的路。

為了從「中文系」轉型到「新聞界」，我非常認真地去到各大專院校的新聞科系旁聽，滿懷熱情地請教表現優異的新聞界前輩，積極主動地跟相關人士推銷自己的理想抱負。大四的時候，我進入工商日報的專題小組，開始我的記者生涯。由於之前的專題經驗，畢業後我順利應徵進入新女性雜誌。

第二次的生涯轉型，是在我臨危受命，當上雜誌主編的時候。當時的我才剛踏出社會一年多，歷練不豐、能力不足，沒想到卻碰上總編輯罹患癌症的突發狀況。剛接下主管任務不久，我便發現自己需要快速成長，當時我才二十三歲，其他部門的同仁從三十歲到六十歲都有，該如何取得元老級員工的信任呢？該如何指揮各部門的員工一起合作呢？該如何掌握經營管理的先機呢？該如何熟悉各個往來廠商的狀況呢？

為了快速轉型，我開始接觸各種不同內容的課程，要怎麼當個雜誌社管理者？要怎麼經營文化事業？要怎麼預測未來的脈動......等等課程。我還記得當時上課的老師是前經濟部長王志剛，雖然上課內容已全數忘光，但現在回頭省思，發現這些課程我依然需要繼續學習。這次的學習經驗讓我領悟到，不管上任何課程，都必須經過「自省」和「消化」的過程，這些知識才有可能被靈活運用，不然就是「死的知識」。

第三次想要轉型，是在我當上雜誌主編多年，對工作的熱情逐漸減退的時候。當時我莫名地陷入情緒低潮，做什麼事情都不帶勁，看什麼事情都不順眼。即使現在看當時的照片，都還是可以感受到那股「莫名的怨氣」。很多人都不喜歡負向情緒，其實，負向情緒的功能就是在告訴我們：事情不對勁了，需要做些轉變，讓人生有不同的方向。為了重新燃起工作熱情，我選擇放棄一切，到美國去進修廣播電視課程。在異鄉的這段期間，我嘗試各種新奇的事物，結交不同國度的朋友，樂於體驗各種型態的生活模式，積極參與不同名目的活動。這次的轉型經驗，使我深深體會，假如不要「自我設限」，其實轉型並沒有想像中困難；就看我敢不敢冒險，給自己一個嘗試的機會。

第四次想要轉型，是在我從美國回來，應邀擔任多家公司的顧問的時候。我慢慢發覺，我不能再用過去舊的工作方式，來面對新的工作型態。我需要針對不同公司的需要，收集不同的資訊；我需要針對不同老闆的個性，採用不同的溝通方式；不能全部「一視同仁」。有了這個覺悟之後，我開始養成隨時搜集資料，以及主動發掘問題的習慣。這樣我才能和各個不同領域的老闆討論問題，並且找到解決之道。這次的轉型經驗給我最大的啟示是，日常生活中的每一件事情，都可以幫助自己成長，並不一定非進學校上課不可。倘若能夠用心觀察周遭環境的轉變，自然能夠每天成長一點點。整理自己的轉型歷程，發現早在這個階段，我就已經進入彈性生涯時代，而且在當記者時養成的自我記錄、自我書寫習慣，讓我清楚自己的想法、感受，指引我下一步的轉變方向。

第五次想要轉型，是在我進入寫作的領域，成為專業作家的時候。在寫作的過程中，我強烈渴望靈感，那種感覺就像一隻飢餓的動物，到處找尋寫作素材。幾經尋覓之後，我終於明白每一次的成長經驗，就是最好的寫作題材，因此，與其「外求」，不如「自省」。只有親身體驗的故事，才是最感動人心的。

第六次想要轉型，是在我和相交多年的男友分手的時候。當時我很想知道，為什麼我會讓一個曾經說過「沒有妳，我活不下去」的男友，下定決心離開我？究竟我做了什麼，或說了什麼，會讓他受不了我呢？我開始回想自己的戀愛歷程，試圖從中找到一些線索。大量閱讀心理學的書籍之後，我有了一些發現，我發覺自己是一個很害怕承諾的人，似乎只要承認對方是我的男朋友，我就會失去自由，對方也不會再愛我、疼我。我發現自己很羞於表達愛意，一廂情願地以為「對方應該知道我的心意」。我發現自己對男友的要求越來越多，如果對方不懂得適時拒絕我的話，心理壓力就會越來越沉重，互動的感覺也會越來越疲憊。

這次的經驗，讓我對人與人之間的親密關係、信任程度、感情需求，有了更深一層的了解。同時也激發我想要探索別人內心的想法，以及行為背後所隱藏的動機。不可思議的是，這次的成長經驗，對我現在做感情諮商有很大的幫助，因為不少當事人都跟我有相似的心理歷程，都是在最愛自己的人離去時，才興起自我探索的念頭。被幸福包圍的時候，我們往往只在意自己的感受和需要，而忽略了對方的感受和需要。很多時候，強烈的震撼雖會帶來痛苦，卻也是最寶貴的成長養分。我常常跟當事人分享自己的親身體驗：好的結束是幸福的開始。學會好好告別一段愛情，我們就可以進入不同的成長階段。

第七次想要轉型，是在進入心理輔導的領域後。當時我對心理相關理論與各種諮商技巧越發渴求，除了積極參加不同諮商學派的工作坊外，我同時也去台大旁聽人格心理學、社會心理學。聽著、聽著，居然興起報考研究所的念頭。一起在台北張老師基金會值班的夥伴，鼓勵我去報考國立台北教育大學心理與諮商研究所。還記得考試的時候，看到人山人海的考生，心都涼了一半，有這麼多優秀的人才，而且大部分都是科班出生，我還有機會嗎？或許是沒有抱太大希望，當我通過筆試，進入口試階段時，簡直欣喜若狂，不敢相信自己真的通過考試。這次轉型，對我的生涯發展影響非常巨大，彷彿找到自己的天命。我們每個人的成功處方，就藏在過往的經驗中，無論是否習慣自我記錄，都可以透過探索下面這些「生涯發展歷程」的問句，或多或少挖掘出一些自我成功特質。