新任警局長劉柏良詹永茂 防暴維安列重點

新任高雄市、台南市警察局長劉柏良和詹永茂將於17日到任。以刑事見長的劉柏良今晚說，就任後首要面對高雄市長補選任務，務求平順完成；詹永茂也將掃槍肅毒列為重點治安工作。

行政院長蘇貞昌日前究責治安問題，警政署火速撤換高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉；警政署昨晚公布人事令，由警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長、警政署警政委員詹永茂陞任台南市警察局長。

面對新職挑戰，劉柏良今晚告訴中央社記者，高雄市警政過往基礎都很好，且專業訓練也足夠，自己就任後將無縫接軌，因適逢高雄市長補選，將列為首要工作，針對每日情資進行檢討，以確保市長選舉平安、順利完成。

同時，針對中央政府現階段所推動治安重點工作，也會全力以赴，確實掌握高雄在地治安情狀況，努力讓民眾安居樂業。

劉柏良指出，面對5G時代來臨，將著眼科技建警，善用大數據分析，協助交通問題、犯罪偵查與預防，適切回應相關措施，作為未來解決相關治安問題的手段。

詹永茂也表示，他昨天早上已和台南市長黃偉哲會面相談，由於台南市近來發生槍擊案，就任後將列為重點治安工作之一；另包括黃偉哲所提到的肅毒及賭博問題，這都和幫派犯罪有密切關係，同樣是查緝要項。

至於交通方面，詹永茂說，因台南城鄉差距大、交通事故頻傳，黃偉哲也相當重視，特別是民眾行的安全部分，針對重大交通違規，包括未依號誌左轉、闖紅燈和超速等，將加強宣導和嚴格取締，但輕微交通違規者則以勸導方式為主。

由於台南市警察局昨天剛發布共17名警官人事調動、原定今天到職，卻因警政署發布台南市警局長人事案而暫緩。

詹永茂對此表示，此因公務人員任用法規有所規定，在時間上相當巧合，自己已看過這17名異動名單，初步了解是因為有人涉酒駕案調離主管職，另加上有兩名偵查隊長不適合，經考量所連帶調整的人事異動案。

他說，待他到任後若沒問題，會予以尊重再擇期發布，除非有不恰當之處則另議。