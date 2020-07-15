快訊

馬英九：不認同三倍券 但會領取消費提振經濟

「高雄Mojito」下架 鄭照新：避免原創者受到政治討論

新任警局長劉柏良詹永茂 防暴維安列重點

中央社 / 台北15日電

新任高雄市、台南市警察局長劉柏良和詹永茂將於17日到任。以刑事見長的劉柏良今晚說，就任後首要面對高雄市長補選任務，務求平順完成；詹永茂也將掃槍肅毒列為重點治安工作。

行政院長蘇貞昌日前究責治安問題，警政署火速撤換高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉；警政署昨晚公布人事令，由警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長、警政署警政委員詹永茂陞任台南市警察局長。

面對新職挑戰，劉柏良今晚告訴中央社記者，高雄市警政過往基礎都很好，且專業訓練也足夠，自己就任後將無縫接軌，因適逢高雄市長補選，將列為首要工作，針對每日情資進行檢討，以確保市長選舉平安、順利完成。

同時，針對中央政府現階段所推動治安重點工作，也會全力以赴，確實掌握高雄在地治安情狀況，努力讓民眾安居樂業。

劉柏良指出，面對5G時代來臨，將著眼科技建警，善用大數據分析，協助交通問題、犯罪偵查與預防，適切回應相關措施，作為未來解決相關治安問題的手段。

詹永茂也表示，他昨天早上已和台南市長黃偉哲會面相談，由於台南市近來發生槍擊案，就任後將列為重點治安工作之一；另包括黃偉哲所提到的肅毒及賭博問題，這都和幫派犯罪有密切關係，同樣是查緝要項。

至於交通方面，詹永茂說，因台南城鄉差距大、交通事故頻傳，黃偉哲也相當重視，特別是民眾行的安全部分，針對重大交通違規，包括未依號誌左轉、闖紅燈和超速等，將加強宣導和嚴格取締，但輕微交通違規者則以勸導方式為主。

由於台南市警察局昨天剛發布共17名警官人事調動、原定今天到職，卻因警政署發布台南市警局長人事案而暫緩。

詹永茂對此表示，此因公務人員任用法規有所規定，在時間上相當巧合，自己已看過這17名異動名單，初步了解是因為有人涉酒駕案調離主管職，另加上有兩名偵查隊長不適合，經考量所連帶調整的人事異動案。

他說，待他到任後若沒問題，會予以尊重再擇期發布，除非有不恰當之處則另議。

警察 高雄市

延伸閱讀

搶三倍券 黃偉哲攜手陳時中人形立牌攻略台南

提升KTV安全 台南試辦數位消防通報系統

台南警界17名警官調動遭註銷 黃偉哲：不是因人設事

徐修齊捐100萬元助弱勢 響應黃偉哲「照顧弱勢為優先」

相關新聞

高市新警局長劉柏良來拜會 楊明州：談對治安的期許

高雄市警局今歡送卸任局長李永癸，新局長劉柏良據傳昨已拜會代理市長楊明州。楊明州今受訪證實此事，他說，是禮貌性拜會，「大家...

高雄市唯一遭拔官的警局長 李永癸嘆：被用放大鏡檢視

高雄市警局李永癸因治安工作受行政院長蘇貞昌究責，7月17日即將調任警政署政務委員，成為高雄市升格直轄市以來，首位遭拔官、...

台南議員開嗆 要求蘇貞昌收回成命

台南市警察局長周幼偉遭閃電拔官，藍綠議員同聲表達不滿。國民黨台南市議會黨團怒批行政院長蘇貞昌拿台南治安祭旗耍官威，更為了...

南警職調動一夕註銷 警署副署長空缺為雙北留伏筆

行政院長蘇貞昌重話批治安，內政部昨天火速發布人事案，高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉被「拔官」，調警政署警監一階警政委員，警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂分別接任高雄、台南市警局長，本周五交接。

新聞眼／未來黑道開槍 就能換局長？

警政署以連續發生槍擊、舞廳命案等治安理由報調台南市警察局長周幼偉、高雄市警察局長李永癸，違反高階警職調整慣例，也被認為是...

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

警政署今晚宣布，警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長、警政委員詹永茂陞任台南市警察局長，兩人相關學、經歷完整，其中，詹永...

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

警政署昨天撤換高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉，今晚內政部核定發布新人事，將兩人調任警監一階警政委員，台南市警...

詹永茂接台南警察局長 黃偉哲：尊重中央安排

警政署今晚宣布由警政委員詹永茂調任台南市警察局長，台南市長黃偉哲對此表示，尊重中央的安排，維持治安、交通良好是唯一目標，...

熱門新聞

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

影／台中計程車深夜衝落台中港碼頭沉入海 釀3死1失蹤

「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

三峽16歲無照少年闖紅燈攔腰撞警車 騎士當場死亡3人傷

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。