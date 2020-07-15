台南議員開嗆 要求蘇貞昌收回成命

台南市警察局長周幼偉遭閃電拔官，藍綠議員同聲表達不滿。國民黨台南市議會黨團怒批行政院長蘇貞昌拿台南治安祭旗耍官威，更為了派系硬將六都治安滿意度第一的警察局長拔掉；民進黨議會黨團則砲轟蘇排除異己難道是在當皇帝嗎？不接受新人選，要求蘇收回成命，否則杯葛新局長布達。

民進黨議員重砲批評同黨行政院長在過去並不多見。地方政壇人士分析，桃園市長鄭文燦與副總統賴清德雖同屬新潮流系，但很可能是下屆民進黨總統初選對手，鄭文燦人馬日前已進入中央，意味蘇貞昌與鄭文燦的關係更緊密，蘇此次拔掉海派屬意、新系沒反對的周幼偉，派了和鄭關係良好的詹永茂，等於同時打了海派與親賴清德新系的臉，當然要大聲反對。

面對外界力挺與打抱不平，周幼偉昨天說「一切尊重長官安排」，但也不禁自嘲「誰都不知道是明天先到、還是意外先到，對我而言是意外先到。」

綠轟蘇「排除異己在當皇帝嗎？」

台南市議會國、民兩黨團昨天都舉行記者會力挺周幼偉留任。民進黨團總召邱莉莉說，周的表現優異，台南治安、交通民調都是六都第一，盼行政院深思熟慮讓周留任，切莫因政治因素影響本來非常平靜安全的台南市。她強調，中央應尊重地方聲音，若行政院執意不尊重民意，新局長布達，黨團一定杯葛到底。

市議員王錦德也砲轟，程序上要換警察局長是警政署的事，蘇貞昌是在做皇帝嗎？其他綠營議員也批，治安不好蘇貞昌也有責任，要不要自己先辭職？治安不好拔官，應該是換警政署長、內政部長。

台南市議會民進黨團與國民黨團（圖），昨天都舉行記者會聲援警察局長周幼偉。記者鄭維真／攝影

藍批蘇「拿台南治安祭旗耍官威」

國民黨團則嘲諷說，私菸案被記大過的上校高升少將，破了槍擊案的警察局長卻被拔官，真的是「有關係就沒關係」，未來是不是鼓勵警察局長跟黑道朋友握手做好朋友？蘇貞昌為了耍官威就拿台南治安祭旗 ，宣示「人事我說了算」，要求留下第一名局長，不接受任何新任局長。

台南市長黃偉哲說，戰士不能選擇戰場，感謝周幼偉對台南的貢獻，市民心中自有一把尺。

高雄市警察局長李永癸昨面對媒體追問調職案，他說尊重警政署、遵照上級指示；被問到會不會覺得委屈？他說不會，警察調動本來就很頻繁。接受議員質詢時提出數據表示治安狀況改善。副議長陸淑美肯定李永癸對地方治安的付出，請在議場官員鼓掌為李打氣；代理市長楊明州也在市政會議上請與會一級主管為李鼓掌打氣。