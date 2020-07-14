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新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

中央社 / 台北14日電
新任台南警察局長詹永茂，6月才剛從基隆市警察局長陞任警政委員，不到一個月又再升官。圖／警政署提供
新任台南警察局長詹永茂，6月才剛從基隆市警察局長陞任警政委員，不到一個月又再升官。圖／警政署提供

警政署今晚宣布，警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長、警政委員詹永茂陞任台南市警察局長，兩人相關學、經歷完整，其中，詹永茂6月才剛從基隆市警察局長陞任警政委員。

治安事件頻傳，行政院長蘇貞昌昨天說，總統蔡英文感到憂心，他很難過，要求各縣市警察局長要負責，警政署隨即報請內政部調整高雄市和台南市警察局長職務。

警政署今晚發布新聞稿表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，經報內政部核定，台南市警察局長周幼偉調任警政署警監一階警政委員、高雄市警察局長李永癸調任警政署警監一階警政委員。

接任人選部分，由警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長，警政署警政委員詹永茂陞任台南市警察局長。相關人事調整統一於17日辦理交接、到任。

根據警政署官網資料顯示，劉柏良為中央警官學校刑事警察學系44期畢、中國文化大學中國大陸（問題）研究所碩士。

學經歷豐富的劉柏良，曾任警政署刑事局長、警政署警政委員、警政署鐵路警察局長、警政署保安警察第五總隊總隊長、警政署刑事局副局長、嘉義市警察局長、警政署台灣保安警察總隊副總隊長、高雄市警察局左營分局分局長、高雄市警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事局偵查第二隊隊長、警政署空中警察隊副隊長。

畢業於中央警官學校交通學系47期、中央警察大學交通管理研究所的詹永茂，6月才從基隆市警察局長陞任警政署警政委員，距離不到一個月，隨即成為接任台南市警察局長的黑馬。

詹永茂曾任基隆市警察局長、桃園市警察局副局長、桃園市警察局主任秘書、宜蘭縣警察局長、警政署教育組長，以及桃園縣警察局桃園分局、中壢分局、龍潭分局、平鎮分局、八德分局分局長等，也被外界視為和桃園市長鄭文燦關係良好。

警察 高雄市 基隆

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