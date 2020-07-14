詹永茂接台南警察局長 黃偉哲：尊重中央安排

警政署今晚宣布由警政委員詹永茂調任台南市警察局長，台南市長黃偉哲對此表示，尊重中央的安排，維持治安、交通良好是唯一目標，對人選沒有先入為主的觀念。

黃偉哲告訴中央社記者，他對警察局長人選一向沒有先入為主的觀念，也沒有什麼口袋人選；對警察局長的要求就是維持良好治安與交通，能把這些工作做好他就能接受，也尊重中央的安排。

即將卸任的台南市警察局長周幼偉，今天除了忙著打包整理辦公室之外，下午還出席台南市警察局兩名副局長林金郎、許世旻的榮退歡送會。面對媒體詢問對職務調動的看法時，仍維持尊重長官安排、感謝各界支持的說法。

周幼偉在歡送會上致詞時說，誰都不知道是明天先到，還是意外先到；對他而言，是意外先到。