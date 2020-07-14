警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

警政署發布高階警察人事，警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長。圖／警政署提供

警政署昨天報調高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉，今天傍晚發布人事，將兩人調任警監一階警政委員，警政署副署長劉柏良調任高雄警局長，台南警局長則由警政委員詹永茂升任。

警政署報內政部核定人事案，4名高階警官本周五交接到任，至於警政署副署長暫時空缺，接任人選引發警界關注。

行政院長蘇貞昌昨天重話批治安後，警政署火速「拔官」，這波調整人事鬥爭痕跡明顯，繼內政部長徐國勇「法辦」警政署長陳家欽，再掀政治風暴。

【中央社／台北14日電】

行政院長蘇貞昌究責治安問題，高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉火速遭撤換。警政署今晚說，警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長、警政委員詹永茂任台南市警察局長。

治安事件頻傳，蘇貞昌昨天說，總統蔡英文感到憂心，他很難過，要求各縣市警察局長要負責；警政署則表示，近期陸續發生舞廳槍擊和殺人命案，已影響民眾治安觀感，李永癸和周幼偉為地方治安首長，應勇於承擔責任，已報請內政部職務調整。

相關接任人選，警政署今晚發布新聞稿表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，台南市警察局長等職務，經報內政部核定，台南市警察局長周幼偉調任警政署警監一階警政委員、高雄市警察局長李永癸調任警政署警監一階警政委員。

另，警政署副署長劉柏良調任高雄市警察局長，警政署警政委員詹永茂陞任台南市警察局長。相關人事調整統一於17日辦理交接、到任。

蘇貞昌今天上午出席蘇澳港13號碼頭-海洋台灣夢啟航典禮受訪時表示，如果自己什麼都不管，就當沒什麼事發生、只做好人，會是另一種什麼狀況；至於這是否為內政部長徐國勇與警政署長陳家欽「內鬥」，他說，這種過程描述很多不符事實。