台南高雄警察局長異動 蘇貞昌：究責從局長開始

行政院長蘇貞昌今天受訪談及台南市與高雄市政府警察局長異動時說，他始終最重視治安與最支持警察，要求也最嚴格。警察很多地方做得很好，獎勵從基層做起，究責從局長開始。

治安事件頻傳，蘇貞昌昨天說，總統蔡英文感到憂心，他很難過，要求各縣市警察局長要負責；內政部警政署下午表示，高市府警察局長李永癸和南市府警察局長周幼偉應勇於承擔責任，已報內政部職務調整。

這樣的人事異動是否違反慣例，蘇貞昌上午在蘇澳港13號碼頭出席樂觀小帆手-海洋台灣夢啟航典禮，接受媒體聯訪表示，大家可從另一角度想想，如果他什麼都不管，就當沒什麼事發生、只做好人，會是另一種什麼狀況。

他說，人民最在意治安，如何做好，政府都用盡全力。蔡總統非常關心，就任以來大力支持提升警察裝備、人力補充與經費給予，甚至執勤各種困難與狀況，都徵得立法院同意修法。

媒體追問台中市治安有比台南與高雄好嗎？蘇貞昌表示，各狀況可從各角度看，但他做事基準與原則始終不變。

至於這是否為內政部長徐國勇與警政署長陳家欽「內鬥」，蘇貞昌說，這種過程描述很多不符事實。