補選前換警局長 李眉蓁：這一步選舉考量？

高雄市長八月十五日補選投開票，選前一個月突然撤換負責防止暴力與賄選的警察局長，歷年罕見。國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁質疑難道「這一步也是選舉考量」？民眾黨參選人吳益政則批評民進黨已不在乎社會觀感，毫不避嫌，是完全執政的傲慢態度。

李眉蓁說，通常會等新市長選出後才安排新警局長人事，畢竟選前治安穩定性很重要，為何不等新市長上任後再調整？難道是選舉考量？到底在急什麼？

吳益政說，現任局長李永癸表現中規中矩，也沒有明顯政治色彩，突然在市長補選前被拔官，異動時機點欠妥，此事也暴露民進黨已不在乎社會觀感，展現完全執政的傲慢，「中央該管的不管，最不行政中立的就是民進黨。」

外傳接任高雄市警察局長的警政署副署長劉柏良是「海派」屬意的人選，兼任民進黨高雄市黨部主委及市長補選參選人陳其邁競選總部總幹事的立委趙天麟說，這項人事案無關派系，也無關高雄市長補選。他說，行政院長蘇貞昌展現捍衛治安決心，期許不管誰接任市警察局長都要讓市民能夠對治安有安全感、有信心。

趙天麟說，陳其邁選情算「順風牌」，李永癸也沒違反行政中立等問題，被拔官主因是最近高雄重大治安事件頻傳，局長要為治安負責。陳其邁競選總部發言人邱俊憲也說，警政人事一條鞭，不理解藍營為何凡事都要扯上選舉。

陳其邁說，打擊犯罪、維護治安不應該有假期，他目前還是市長參選人身分，不方便對警界人事多談，尊重中央的人事安排。高雄代理市長楊明州對警界人事調整「一切尊重」。

高雄市警察局長李永癸昨天傍晚離開防疫會議時，面對媒體詢問異動案，只回應「還不清楚、沒有意見。」被問到會不會感到委屈？他速回：「不會」。