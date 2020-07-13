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換南二都警局長 南高：尊重警政人事一條鞭

中央社 / 13日綜合電

因為治安問題，南二都警察局長將調整。對此台南市長黃偉哲高雄市代理市長楊明州都表達尊重警政署人事一條鞭制度。黃偉哲也對周幼偉任職不到一年的表現予以肯定。

針對高雄市政府警察局長李永癸職務調整，高雄市政府透過新聞稿表示，「尊重內政部警政署人事一條鞭制度，對高階警官的職務調整都予以尊重，並肯定基層員警的辛勞與努力。」李永癸個人也是簡短回應「尊重警政署做法」。

黃偉哲下午5時多在永華市政中心接受媒體聯訪表示，對於周幼偉的去職感到不捨。雖然只有短短1年，但周幼偉以警察局為家，辦理治安、交通改善都有成績。台南市持續維持六都治安滿意度第一，對於警察服務滿意度也是第一。

黃偉哲肯定周幼偉工作上戮力從公，對於周幼偉突然被撤換，雖尊重中央警政一條鞭的人事權，但是也希望任何的局長、任何的警察人員只要辦好治安，我們都肯定；只要沒辦好治安，隨時就要換掉。

周幼偉下午2時多前往台南市政府永華市政中心，準備與黃偉哲見面會談。受訪時並未證實將遭撤換，只強調全力拚治安，對刑案全力偵辦，問心無愧。

行政院長蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，致詞時提到，近來治安事件較多，蔡總統昨天對此感到憂心。蘇貞昌說「我覺得獎勵要從底層開始，但究責要從負責一個縣市的局長和相關負責主管」。

內政部警政署隨即發布新聞稿表示，近期陸續發生舞廳槍擊和殺人命案，已影響民眾治安觀感，李永癸和周幼偉為地方治安首長，應勇於承擔責任，已報請內政部職務調整。

台南市日前發生幫派分子因在舞廳敬酒起糾紛，雙方互開10多槍；高雄市10日也發生舞客消費口角衝突，男子遭人持刀刺傷送醫不治。

李永癸是中央警察大學第44期行政警察學系畢業、東海大學公共事務管理學系碩士，曾任高市警局督察長、副局長，熟悉38個行政區治安狀況，107年7月16日調任高雄市政府警察局長。

周幼偉是警大48期畢業、文化大學中國大陸研究所碩士，歷任澎湖縣政府警察局長、警政署公共關係室主任、保三總隊總隊長、警政委員等重要警職歷練，去年7月22日調升台南市政府警察局長

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