換南二都警局長 南高：尊重警政人事一條鞭

因為治安問題，南二都警察局長將調整。對此台南市長黃偉哲、高雄市代理市長楊明州都表達尊重警政署人事一條鞭制度。黃偉哲也對周幼偉任職不到一年的表現予以肯定。

針對高雄市政府警察局長李永癸職務調整，高雄市政府透過新聞稿表示，「尊重內政部警政署人事一條鞭制度，對高階警官的職務調整都予以尊重，並肯定基層員警的辛勞與努力。」李永癸個人也是簡短回應「尊重警政署做法」。

黃偉哲下午5時多在永華市政中心接受媒體聯訪表示，對於周幼偉的去職感到不捨。雖然只有短短1年，但周幼偉以警察局為家，辦理治安、交通改善都有成績。台南市持續維持六都治安滿意度第一，對於警察服務滿意度也是第一。

黃偉哲肯定周幼偉工作上戮力從公，對於周幼偉突然被撤換，雖尊重中央警政一條鞭的人事權，但是也希望任何的局長、任何的警察人員只要辦好治安，我們都肯定；只要沒辦好治安，隨時就要換掉。

周幼偉下午2時多前往台南市政府永華市政中心，準備與黃偉哲見面會談。受訪時並未證實將遭撤換，只強調全力拚治安，對刑案全力偵辦，問心無愧。

行政院長蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，致詞時提到，近來治安事件較多，蔡總統昨天對此感到憂心。蘇貞昌說「我覺得獎勵要從底層開始，但究責要從負責一個縣市的局長和相關負責主管」。

內政部警政署隨即發布新聞稿表示，近期陸續發生舞廳槍擊和殺人命案，已影響民眾治安觀感，李永癸和周幼偉為地方治安首長，應勇於承擔責任，已報請內政部職務調整。

台南市日前發生幫派分子因在舞廳敬酒起糾紛，雙方互開10多槍；高雄市10日也發生舞客消費口角衝突，男子遭人持刀刺傷送醫不治。

李永癸是中央警察大學第44期行政警察學系畢業、東海大學公共事務管理學系碩士，曾任高市警局督察長、副局長，熟悉38個行政區治安狀況，107年7月16日調任高雄市政府警察局長。

周幼偉是警大48期畢業、文化大學中國大陸研究所碩士，歷任澎湖縣政府警察局長、警政署公共關係室主任、保三總隊總隊長、警政委員等重要警職歷練，去年7月22日調升台南市政府警察局長