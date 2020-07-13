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回響／東海岸水域活動 擬推動獨木舟衝浪

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣報導
台東縣有全台最長海岸線，卻無一處安全合法戲水場域。記者羅紹平／攝影
台東縣有全台最長海岸線，卻無一處安全合法戲水場域。記者羅紹平／攝影

本報昨天報導，台東縣有全台最長海岸線一七六公里，卻無一處合格戲水區。台東縣長饒慶鈴說，這是全國臨海各縣市的痛處，台東未來會從學校教育做起，強化面海面山知識與技能；東部海岸國家風景管理處表示，經委託台東大學研究評估適合台東的水域活動，已有初步規畫。

台東縣議長吳秀華與多名議員表示，縣府除了加強海洋教育，更應積極整合中央駐地各單位共識，主動善盡開發、經營維護與管理的責任，提供台東縣民一個安全無虞的水域活動場所。副縣長王志輝說，過去台灣因兩岸對立，政府長期實施山海管制，如今開放，民眾卻不知道如何近山近海。

饒慶鈴說，近兩年已著手推動海洋教育，其中東河國小不只發展衝浪，也是台東縣海洋教育課程研發基地；長濱國小推動阿美族竹筏、都蘭國小也有衝浪教學，綠島公館國小推廣潛水及海洋生態教學。縣府以這些學校為中心，逐步擴大海洋教育到全縣各校。

東管處處長林維玲說，台東縣海岸雖長，但因海底地形影響，離岸約五十公尺，大陸棚就陡直急降，唯一地勢平緩，適合游泳及近岸戲水的杉原海水浴場，目前因美麗灣開發案暫時封閉。

她表示，發展海上休憩娛樂活動是未來重點工作，東管處已委託台東大學研究評估台東適合從事哪些水域活動，初步規畫富岡漁港北邊的新蘭漁港及附近的加母子灣適合海洋獨木舟、浮潛、SUP立槳等；都歷海域可衝浪、三仙台遊憩區及基翬漁港則發展潛水與海洋獨木舟。

台東 饒慶鈴 獨木舟 海水浴場 美麗灣

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