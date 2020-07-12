溺水悲劇年年增…擁抱海洋 落實風險教育

天氣一年比一年熱，溺水傷亡事故也一年比一年增加。消防署統計近五年資料，二○一五年受理海域救援任務一百四十件、去年受理二一一件，死亡及失蹤人數也從八十三人增為一二九人，海巡署每年也接獲二、三百件救生任務，今年一到五月就處理七十六、八十三人。

台灣從東北角、北海岸、墾丁、宜蘭、花東到外島澎湖、綠島及蘭嶼，每到夏日總能吸引大批民眾前往遊憩，但全台海岸線長度近二千公里，那些是合法安全水域？那些又特別危險？許多民眾根本搞不清楚。

「擁抱海洋，不乏冒險患難，但國人愈多人親近海洋，危險性會相對變少。」海洋委員會政務副主委莊慶達說，「開放過程中，還是要有效管理。」海委會未來會建構全海域資訊系統，公開哪些沙灘是危險的，想潛水、玩立漿及獨木舟、風帆可以到哪些適合的地點，各部會也會建置友善設施。

海巡署說，降低溺水事件，有賴落實各項防溺及風險教育，由民眾加強自身安全防護，才是降低意外的根本之道。