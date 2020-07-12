墾丁模式套用台東？ 墾管處：不太容易

屏東墾丁成為國人戲水度假首選，除了先天環境條件，妥善的經營管理維護是主要關鍵。墾丁模式能否套用在台東？墾丁國家公園管理處一名主管坦言「不太容易」，但建議可集中火力選擇一、兩處地點打造安全玩水區域。

屏東縣海岸線一百四十六公里，畫入墾丁國家公園的海岸線有七十六公里，墾管處以「生態共生、遊憩共榮、人文共存」打造海域遊憩活動。

墾管處長許亞儒說，生態保護和遊憩是兩個相反面向，因此土地分區畫設很重要，墾管處畫了南灣、小灣、白砂、船帆石、佳樂水等遊憩沙灘，其他海岸則依不同保護需求程度，畫為特別景觀區和禁入的生態保護區。

遊憩沙灘合法開放後，如何經營管理維護是成敗關鍵。許亞儒說，墾管處十八年前透過學者專家分析環境負荷量訂出標準，搭配管理辦法和自治條例， 擬定墾丁國家海域遊憩活動管理方案，讓海洋活動法制化、行動規範有依據。

另外，海域活動日新月異，有時也彼此衝突，需與時俱進適時修正管理方案。去年，墾管處增列遊憩沙灘海域緩衝區浮動平台，畫設夜潛、夜航和無動力水上活動海域，也規定浪高一公尺禁止下水，更結合社區推動生態旅遊，經營管理所投入的人力物力及財力，可用「超級工程」形容。

墾丁觀光發展協會總幹事蔡正榮說，每到旅遊旺季，墾丁各遊憩沙灘被傘海覆蓋，水上摩托車忙著來回載客，岸上有約雇的巡邏員監看，水上活動業者傍晚會主動整理環境，官民不定期辦淨灘，儘管有人抱怨「管太多」，但很難想像沒人管的墾丁沙灘會變成什麼樣？