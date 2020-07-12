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176公里東海岸 竟無合格戲水區

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／專題報導
台東有全台最長海岸線，卻無一處安全合法戲水場域。圖／東部海岸國家風景區管理處提供
台東有全台最長海岸線，卻無一處安全合法戲水場域。圖／東部海岸國家風景區管理處提供

台東縣唯一合法公告的「杉原海水浴場」因維管業者美麗灣渡假村與縣府打仲裁官司，已關閉四年；專辦鐵人三項的活水湖委外到期，七月起也禁止民眾戲水。全台擁有最長一七六公里海岸線的台東，如今竟無一處合格的戲水區。

台東縣政府消防局統計，台東近五年平均溺水事故十九件。去年發生廿五件溺水事故，造成十五死、三失蹤、八獲救，今年初到六月已發生十二件，造成九死、二失蹤、四獲救。台東海岸線缺乏合法安全戲水區域，縣府只能依海巡署公告，在一五六處危險水域處設立告示牌，提醒民眾注意從事水上活動，卻不能強制禁止。

台東縣政府交通及觀光發展處管理科長徐一中說，台東海域南邊海岸雖有沙灘，但水深且沿岸流強，北邊海岸多為礁石，瘋狗浪很多，綠島及蘭嶼有強勁黑潮通過，適合發展海水浴場的地方有限。若要比照墾丁模式發展，或由縣府直接管理，財政和人力將是一大問題。

台東縣唯一合法公告的「杉原海水浴場」因維管業者與縣府打仲裁官司已關閉四年。圖／聯合報系資料照片
台東縣唯一合法公告的「杉原海水浴場」因維管業者與縣府打仲裁官司已關閉四年。圖／聯合報系資料照片

東部海岸國家風景區管理處長林維玲說，東部海域除有先天條件限制，就算要開發新的海水浴場，必須面對土地取得問題，但海岸線土地分由林務局、公路總局、第八河川局、縣府及鄉鎮公所等機關管理，要設置非常不容易。

台東大學文化資源與休閒產業學系主任蔡進士表示，卑南溪以北海岸雖是平緩海棚地形，但每年都在侵蝕退縮，以南海岸則屬海溝斷層地形，受到先天條件限制，並不適合開發進行水上活動；颱風及強勁黑潮和沿岸流帶來的變化，隨時可能改變海域環境。

他也說，目前台東要開發杉原海水浴場以外的大眾型海水浴場機會不大，但可依海域特性發展小眾、技術性海上休閒活動，讓民眾可以玩水。

台東市民李忠信說，杉原海水浴場關閉後，台東就沒一個安全的海水浴場，實在搞不懂，難道連一個海水浴場都沒辦法設置，「四年來，我都帶孩子去墾丁玩水。」台東縣議員高美珠說，東海岸游泳雖沒管制，但還是會擔心安全問題，最好有個正式管理的海域，讓大家安全玩水。

台東 海水浴場 事故 溺水 失蹤 墾丁 海巡署 國家風景區 蘭嶼 美麗灣

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