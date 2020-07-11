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【重磅快評】朴元淳之死 打亂文在寅的接班大戲

聯合報 / 主筆室
失聯南韓首爾市市長朴元淳證實身亡，圖為7月10日，市民在首爾大學醫院內設立的靈堂內悼念。中新社
失聯南韓首爾市市長朴元淳證實身亡，圖為7月10日，市民在首爾大學醫院內設立的靈堂內悼念。中新社

三連霸首爾市長，同時也被視為2022年總統大選熱門人選的朴元淳，昨日自殺身亡，外界認為是因女秘書指控他性騷擾，此事震驚韓國社會，也打亂文在寅政治接班的一盤好棋。

只是，外界好奇的是，一個人權律師出身，過去長期致力於為慰安婦平反，還打贏南韓首宗性騷擾官司，怎麼反而自己還會捲入性騷擾醜聞當中呢？這讓人出現巨大的意象反差，而朴元淳又為何在外界尚未釐清真相時，便選擇最激烈的自殺手段呢？

其實，這是南韓父權主義社會下的產物，也是南韓大男人主義的恥感心理在作祟，兩者在朝鮮的恨文化之間彼此相互碰撞、交錯。

從過去以來，南韓一直是東亞國家女權最為低落的國家，男女薪資差距之大在全球名列前茅，而為了要促進性別平等，南韓政府早在2001年就成立女性家族部，只是，在南韓恨文化的心理下，南韓政府越是要提升女權，其遭到來自男性的反作用力到就越大，這形成近期南韓社會出現「仇男」、「厭女」的特殊現象，而之前爆發南韓演藝圈潛規則及Ｎ號房事件，都是在這種現象所產生的產物。

另外，南韓人重視階級地位，也相當愛好面子，它永遠把最好的一面顯現在外頭，在男尊女卑的心理下，造成南韓上司性騷擾女秘書的事件層出不窮，之前忠清南道前知事安熙正及釜山市前市長吳巨敦，都是因為性騷擾下屬而葬送了自己政治生命，同時在恥感的心理下，南韓人一直認為只要劣行沒有曝光，都不算是犯罪、也不會有任何心理負擔，但一旦醜聞被揭露，在面子主義掛帥下，通常就會以自殺的方式來謝罪，被羞辱者以自殺來表達恨意，加害人也會以自殺來躲避社會的譴責，這是南韓自殺率居高不下的主要原因。

然而，首爾市長朴元淳意外的自殺身亡，卻一夕之間，讓2022年南韓總統大選，為之豬羊變色。

文在寅自從2017年連任之後，便開始尋找自己的政治接班人，只是他屬意的忠清南道前知事安熙正、法務部前部長曹國、釜山市前市長吳巨敦及首爾市長朴元淳，卻接連因為性騷擾或圖利家人，因而下台、甚至被判刑入獄、或是自殺，而如今文在寅似乎只剩下現任總理李洛淵這張牌了，只是，胸無大志又表現平庸的李洛淵，目前民調遠遠落後於未來統合黨的黃教安，2022這場總統大選，對剛完全執政的文在寅來說，似乎已成為一場硬戰了。

一個性騷擾案，竟牽動兩年後的總統大選，這應該是文在寅始料未及的吧。

首爾 朴元淳

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