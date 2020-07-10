首爾公布朴元淳遺言 政治明星因何自殺？

曾被視為韓國總統熱門人選的首爾市長朴元淳周四失蹤後，警方進行長達數小時的搜索，最終於周五凌晨尋獲其遺體。

警方在朴元淳官邸書桌上發現寫著遺言的紙條。朴元淳在這份手寫的遺書中感謝曾經支持他的人們，並為造成家人痛苦致歉。

在經過朴元淳家屬同意後，首爾市府周五上午公布的朴元淳的遺書。遺書內容寫道：向所有人致歉。感謝所有曾陪伴我共度人生的人。我對家人因為我而痛苦非常抱歉。大家再見了。

根據警方表示，朴元淳周四早晨離開官邸時帶著一個黑色背包。他在女兒手機的語音答錄系統中留下一條信息，這條留言在5個多小時後才被發現。朴元淳的女兒表示，父親的留言聽起來像是遺言。她曾嘗試打電話給朴元淳，但電話已經關機。警方在朴元淳的女兒報警後展開了大規模搜索。

性騷擾指控

警方凌晨時在首爾市城北區北岳山區的一間寺廟附近發現朴元淳遺體，沒有發現他殺跡象。韓國警方周五上午表示將著手調查朴元淳死因。據韓聯社報道，警方會依據處理自殺案件的程序進行調查。

朴元淳去年6月第三度當選首爾市長，任期內鮮少有不良風評。本周三朴元淳才剛剛宣布市政新計劃"綠色新政",旨在增加就業機會並推動環保產業。就在同日，一名曾擔任朴元淳秘書的女子向警方遞交投訴狀指控他性騷擾，對其進行"肢體接觸"並且用聊天工具發送"不當信息"。

警方拒絕針對該性騷擾案的調查進行評論。根據韓國法律，由於朴元淳已經死亡，該案將因無公訴權結案。韓聯社報道稱，首爾當局在被當地媒體質問相關案情時，表示對有關性騷擾的指控並不知情。

對韓國政壇的沖擊

朴元淳是韓國執政黨共同民主黨的重量級人物，擔任首爾政府的掌舵者已近十年。

首爾全市人口近1000萬，幾乎佔全國總人口的五分之一。以社會及性別平等作為執政主軸的朴元淳已是第三度蟬聯市長。朴元淳也曾公開表達角逐2022年總統大選的意願。

首爾梨花大學國際研究所副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示："朴元淳市長的自殺將在首爾引發靈魂探索的思辨。韓國人將會針對處理個人醜聞指控、疫情期間的精神健康以及領導力量的更迭進行辯論。"

朴元淳之死也增添了2021年4月將舉行的市長補選的重要性。李雷夫說：「在2022年總統大選的前一年為首都選擇新市長，這將成為一場針對執政黨在疫情期間經濟管理成效的全民公投。」

在此之前，公眾無可避免地會拿朴元淳與2009年受到貪污指控後自殺的前總統盧武鉉作比較。

官方葬禮

朴元淳在遺書中要求火葬後將其骨灰撒在父母的墓地。首爾市政府周五宣布將會為朴元淳舉行"市葬"，市府則依照緊急應變計劃繼續運作。

首爾市第一副市長徐正協在倉促召開的記者會上表示："我們為逝者的靈魂祈禱，並向（首爾）市民表達深切慰問。"

首爾市政將繼續堅持朴元淳市長以穩定和福利優先的施政哲學。

首爾市周五在市政府前設焚香所，供市民悼念市長朴元淳，葬禮為期5日。

人權律師出身

1970年代時，朴元淳因為抗議朴正熙軍政府的政策，遭到首爾大學開除，隨後入獄服刑四個月。

朴元淳1979年畢業於檀國大學歷史系，並在倫敦政治經濟學院獲得國際法學位。此後朴元淳成為人權律師，並接手許多涉及社會不公的案件。朴元淳是政治監督機構人民團結參與式民主（People's Solidarity for Participatory Democracy）的共同創辦人。

朴元淳隨後還設立了慈善組織美麗基金會，也曾加入韓國真相與和解委員會，調查1910年至1993年之間侵犯人權的罪行。

2001年10月，朴元淳以獨立參選人身份第一次當選首爾市長。當時他獲得了在國會中擁有多數席位的民主黨以及中間偏左的民主勞動黨的鼎力支持。

2014年6月，朴元淳二度蟬聯首爾市長。他在今年6月展開第三任也是最後一次首爾市長任期。此前韓國各界曾猜測朴元淳將接任共同民主黨黨魁並成為下一任韓國總統。

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