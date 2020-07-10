首爾市長失聯…遺體尋獲 疑因「遭控性騷」自殺

南韓首爾市長朴元淳9日驚傳失蹤，他的女兒9日下午報案，稱父親當天早上在家中留下類似遺言的字句後就不知去向，手機也關機。首爾警方大舉搜索，出動兩個中隊及一個刑事小組共近400人，加上無人機和警犬，並請求兩家電信公司調查手機定位資訊，最後於9日深夜發現朴元淳遺體。

首爾市政府及警方指出，朴元淳官方臉書最近一次發文是8日上午，談論首爾綠色能源發展。他9日上午約10時44分離開位於鐘路區嘉會洞的官邸。

警方調閱監視器，發現朴元淳曾出現在城北洞地區，關機前的手機訊號也位於城北洞。警方與首爾消防隊隨即展開地毯式搜索，深夜發現他的遺體。初步判定為自殺，警方正著手調查確切死因及來龍去脈。

美聯社引述南韓SBS電視台報導，朴元淳的前女秘書8日晚間報案，指控長年遭朴元淳性騷擾，但尚不知此事是否與自殺案有關。這名秘書表示，自2017年開始被朴元淳不當碰觸身體，要求她傳送個人照片，而且受害者不只她一人，市府其他數名女職員也有同樣遭遇，報案女子還向警方出示與朴元淳的對話紀錄作為證據。首爾警察廳和市長辦公室稱無法確認報導內容。

在朴元淳行蹤不明期間，首爾市政府表示，市長9日因身體不適請假，並因「不得已的原因」取消他當日所有行程。朴元淳原訂9日下午會見家均衡發展委員會主席，因他請假而臨時取消。

64歲的朴元淳是人權律師出身，2011年參加首爾市長補選並當選，2014及2018年成功連任，成為史上最「長壽」的首爾市長，更被視為下一任南韓總統的熱門人選。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )