昔日女性平權律師 首爾市長朴元淳因性騷擾案而死？

首爾市長朴元淳死亡消息震驚各界。2011年首度入主首爾市府的朴元淳，慣用經營國政的高度來談論及處理市政，由於南韓憲法規定總統只能當一任，許多人原本看好朴元淳2022年會更上一層樓，競選總統。

投身學運 遭大學開除學籍

64歲的朴元淳是農村子弟出身，1970年代讀大學時因參加學運，曾入獄四個月，還遭開除學籍。他因此認識許多社運人士，自己也投身社運，後來擔任人權律師。朴元淳曾領導兩個社運團體，揭發財閥舞弊以及指控保守派菁英在殖民時期與日本勾結，包括他念大學時抗爭的對象，時任南韓總統的朴正熙。

2011年是朴元淳步入政壇的關鍵年。原任首爾市長吳世勳因為小學營養午餐免費的公投失敗，履行承諾下台，市長因而需要補選。朴元淳以無黨籍候選人參選，最初支持率僅有5%，但是原本要參選的在野黨明星政治人物安哲秀，因考慮參與隔年總統大選，無法做好做滿，臨時退選，並轉而支持朴元淳。朴元淳人氣瞬間大漲，最終以53%的得票率擊敗有朴槿惠幫忙站台的執政黨候選人羅卿瑗，並連任至今。

更上層樓 曾有意角逐總統

朴元淳當上市長後，講話還是不改當年反對運動口氣，經常批評南韓社會貧富不均問題和官商勾結醜聞。

法新社今年稍早專訪朴元淳，直接問他是否有意參選總統，他並未否認；他在參加紀念光州事件等活動時，也說「我將採取行動，無愧於歷史的召喚。看到百姓們疲憊而窘迫的生活，感到抱歉和羞愧，身為首爾市長，竭盡全力猶感不足」。意思很明顯，就是想要入主青瓦台一展抱負。

朴元淳擔任人權律師期間，號稱幫助受害者在南韓司法史上首度打贏性騷擾官司，也經常批評日本殖民朝鮮半島期間強徵南韓婦女充當慰安婦等行為。但如今傳出他失蹤可能尋短的原因，是遭前秘書報案指控性騷擾，如果為真，對這位南韓政壇明星堪稱莫大的諷刺。