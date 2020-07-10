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首爾市長朴元淳遺體尋獲 死前一天被控性侵

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圖／德國之聲提供
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南韓警方周五（10日） 凌晨在山上尋獲首爾市長朴元淳的遺體，終年64歲，初步疑為自殺，為任期最長的市長生涯畫上句號。

韓聯社報導，這是首次有首爾市長在職期間身亡，首爾市政府行政局宣布為其舉行「市葬」，其遺體目前被安置在首爾大學醫院，葬禮為期5天，出殯儀式定於13日舉行。

報導指，朴元淳女兒周四（9日）下午5時許報案，指父親在四丶五個小時前留下幾句像是遺言的話後離家，手機關機。首爾市政府指朴元淳當天因身體不適缺勤。

警方和消防部門派出770多人，並動用搜救犬和6架熱感應的無人機展開大規模搜索，周五凌晨時分於首爾北岳山肅靖門附近尋獲遺體，該地點與首爾市長官邸不遠。警方表示現場沒有發現遺書，只留有背包丶水壺丶手機丶名片丶少許錢和筆記工具等。

南韓傳媒報導，朴元淳失蹤之前一天，其前秘書周三（8日）向警方報案，指控朴元淳利用職務對她性騷擾，並表示「還有很多受害者」。警方尚未調查指控是否屬實，但因朴元淳已死亡，檢方只能以「無公訴權」不起訴處分。

歷史性蟬聯三屆市長

朴元淳與總統文在寅同屬「共同民主黨」，被視為2022年總統大選熱門人物之一。

他1956年出生在南韓慶尚南道，1980年通過司法考試後曾任檢察官一年，其後辭去公職成為人權律師，1994年主導成立公民團體「參與連帶」，曾先後參與司法改革運動丶保護小股東權益運動等著名公民運動。

朴元淳2011年起擔任首爾市長，以嚴謹細致作風獲得好評，特別是2015年中東呼吸綜合征（MERS）疫情期間以公開丶透明丶果斷贏得掌聲。他去年成功連任，歷史性蟬聯三屆，原本任期至2022年6月30日。

李澄欣/張慈（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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首爾 朴元淳

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