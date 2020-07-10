首爾市長之死／昔日平權律師 今栽在性騷擾案？

首爾市長朴元淳很早就被視為總統的大熱門。二○一一年首度入主首爾市府的朴元淳，慣用經營國政的高度來談論及處理市政。由於南韓憲法規定總統只能當一任，許多人原本看好朴元淳二○二二年會更上一層樓選總統。

今年六十四歲的朴元淳，農村子弟出身，一九七○年代讀大學時因參加學運，曾入獄四個月，還遭開除學籍。他因此認識許多社運人士，自己也投身社運。後來擔任人權律師，朴元淳領導兩個社運團體，揭發財閥舞弊以及指控保守派菁英在殖民時期與日本勾結，包括他念大學時抗爭的對象，時任南韓總統的朴正熙。

二○一一年是朴元淳步入政壇的關鍵年。原任首爾市長吳世勳因為小學營養午餐免費的公投失敗，履行承諾下台，市長因而需要補選。朴元淳以無黨籍候選人參選，最初支持率僅有五趴，但是原本要參選的在野黨明星政治人物安哲秀，因考慮參與隔年總統大選，無法做好做滿，臨時退選，並轉而支持朴元淳。朴元淳人氣瞬間大漲，最終以五成三的得票率擊敗有朴槿惠幫忙站台的執政黨候選人羅卿瑗，並連任至今。

朴元淳當上市長後，講話還是不改當年反對運動口氣，經常批評南韓社會貧富不均問題和官商勾結醜聞。法新社今年稍早專訪他，直接問他是否有意參選總統，朴元淳並未否認。

他在參加紀念光州事件等活動時，也會說出「我將採取行動，無愧於歷史的召喚。看到百姓們疲憊而窘迫的生活，感到抱歉和羞愧，身為首爾市長，竭盡全力猶感不足」。意思很明顯，就是想要入主青瓦台一展抱負。

朴元淳擔任人權律師期間，號稱幫助受害者在南韓司法史上首度打贏性騷擾官司，也經常批評日本殖民朝鮮半島期間強徵韓國婦女充當慰安婦等行為。如今傳出他可能尋短的原因，是遭前秘書報案指控性騷擾。如果為真，對這位南韓政壇明星堪稱莫大的諷刺。

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