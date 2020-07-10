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雲林縣國中小班班有冷氣 學生開心上學

中央社 / 雲林縣10日電

行政院長蘇貞昌日前宣布2年時間不分城鄉為全國中小學全面加裝冷氣，雲林縣長張麗善今天宣布，雲林國中小已完成班班有冷氣。學生們為此相當開心，老師也發現學生上課較不浮躁。

雲林縣各國中小共安裝6021台冷氣，安裝範圍包含全縣國中小普通教室、行政處室、圖書室及視聽教室等空間，為了照顧弱勢學生，縣府再加碼全縣資源班教室也一併安裝，總招標金額為新台幣4億80萬元。

由於蘇貞昌日前宣布全國中小學全面加裝冷氣政策，張麗善也呼籲中央，在推動班班有冷氣的政策時，希望中央能一視同仁，給予雲林縣補助。

張麗善今天到虎尾鎮安慶國小視察安裝冷氣的學生上課情形，學生們異口同聲說相較之前，現在教室很涼爽，午休睡得更香甜。

張麗善接受媒體訪問時表示，為讓學生在酷熱的天氣下有優質學習環境，在財政拮据下，縣府採一次到位完成裝置，分期付款逐年償還的對策，實現班班有冷氣。

雲林縣沿海地區學校鹽害嚴重，得標廠商日立冷氣特別將冷氣室外機加強防重鹽害處理，另外全縣學校的冷氣室內機長短彎管皆加強塗裝，以延長冷氣機使用壽命。

雲林縣絕大部分國中小從今年6月起開始吹冷氣上課，橋頭國小、來惠國小等8校因老舊校舍拆除重建、補強或電力系統改善工程等因素，將於第二階段109學年度第1學期可以讓學生使用冷氣。

雲林縣教育處說，普通教室冷氣電費採使用者付費原則，由學校訂定冷氣使用規範，而行政辦公室、圖書室等學校公共空間冷氣電費，則由學校水電費支應。

雲林縣府考量小校班級的學生人數較少，規劃由太陽能光電的回饋金來支應補助學生冷氣電費，減輕家長經濟負擔。

張麗善 蘇貞昌

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